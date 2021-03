Privatizarea companiei Air Moldova s-a făcut printr-o schemă care are la bază datorii artificiale, o procedură viciată de concurs și mai multe tranzacții financiare dubioase, susține deputatul Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari. Aceste constatări au fost făcute în baza investigației Comisiei parlamentare de anchetă în frunte cu Igor Munteanu, scrie aniticorupție.md.



Potrivit deputatului PPDA, în perioada 2013-2017 la Întreprinderea de stat Air Moldova a avut loc creșterea artificială a ritmului de cheltuieli în raport cu cel al veniturilor, în rezultatul cărora a fost compromisă în totalitate viabilitatea întreprinderii. „Persoane responsabile din cadrul entității, având o atitudine neglijentă, au gestionat ineficient activitatea întreprinderii, înregistrând pierderi de 1,283 miliarde de lei. Pe acest subiect CNA a pornit pe data de 19 august 2019 o cauză penală”, spune Alexandr Slusari.



Concursul comercial de privatizare a întreprinderii de stat a fost viciat, susține Slusari. „Complexul patrimonial unic ÎS Air Moldova a fost evaluat pe data de 17 iulie 2018, înainte de privatizare, în valoarea de 48,23 milioane de lei. Potrivit raportului Curții de Conturi, prețul de expunere a complexului s-a estimat la peste 300 de milioane de lei sau de șase ori mai mult decăt valoarea propusă de Agenția Proprietății Publice. Așa zisul concurs a fost aranjat pentru o singură companie – SRL Civil Aviation Group, înregistrată cu 12 zile înainte de depunerea ofertei.



În consecință, Comisia de concurs a admis neregulamentar oferta SRL Civil Aviation Group, deși ultima nu a prezentat copii ale situațiilor financiare pe perioada de gestiune anterioare autentificate de organul statistic teritorial, în lipsa unor indicatori de activitate economico-financiară cuantificabili, dar și a faptului că, compania aeriană nu a avut experiența de activitate de antreprenoriat. Pe faptul concursului trucat Procuratura a pornit pe data de 6 martie 2020 o cauză penală. Până în prezent însă, nimeni din fosta conducere a APP nu a fost pus sub acuzare”, mai spune parlamentarul PPDA.



Privatizarea Air Moldova a fost făcută în baza unor tranzacții financiare dubioase. „La 28 septembrie 2018 compania de asigurări MOLDASIG SA a efectuat două transferuri în sumă totală de 59,22 milioane lei către SRL Style Design Imobil, chipurile pentru procurarea a 55 % din acțiunile altei companii Style Design Company SA. Ambele companii au fost fondate la 12 - 13 septembrie 2018 de către doi cetățeni ruși - Roman MISHCHENKOV și Igor DULIGA, persoanele interpuse de Plahotniuc.



În aceeași zi de 28 septembrie, Style Design Imobil SRL a transferat ca împrumut suma menționată de 59,2 milioane de lei persoanei fizice Olga EVDOCHIMOVA, care nu figurează ca fondator al unei persoane juridice şi nici nu are venituri salariale pe parcursul ultimilor ani (fiind interpusă). La rândul său, Olga EVDOCHIMOVA a retras în numerar de la MAIB în două tranzacții, 2,3 milioane de euro şi 13,25 milioane de lei (în total 58,7 milioane de lei). Tranzacțiile respective au avut loc după încheierea zilei operaționale - contrar cerințelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.



La 1 octombrie 2018 sumele bănești, în volum similar, au fost integrate în circuitul financiar de către co-fondatorul Civil Aviation Group SRL – Andrei IANOVICI, persoană din anturajul lui Ilan ȘOR, care a completat contul său deținut la MAIB - cu sumele de 2,26 milioane de euro şi respectiv 300 de mii de euro (în total 50,2 milioane de lei). Andrei IANOVICI a acordat ca împrumut de la fondator suma de 50,05 milioane de lei către Civil Aviation Group SRL care, în aceeași zi, a transferat 49,8 milioane de lei către Trezoreria de Stat - ca plată pentru privatizarea ÎS AIR Moldova.



CNA a pornit cauza penală pe această tranzacție cu elemente de spălare de bani pe data de 26 iulie 2019. Șase persoane sunt puse sub învinuire, iar Andrei IANOVICI este fugar și a fost anunțat în căutare”, mai spune Alexandru Slusari.



Amintim că Întreprinderea de Stat Air Moldova a fost privatizată în toamna anului 2018, de Compania Civil Aviation Group SRL, cu 50 de milioane de lei. Agentul economic și-a asumat și datoriile companiei Air Moldova, de peste 1,2 miliarde de lei. Compania Civil Aviation Group SRL a fost deschisă, la 23 august 2018, de un grup de investitori. 49% aparțin firmei române de aviație privată Blue Air. Compania Blue Air are doi asociați – Andrei Ianovici și Serghei Melnik, cetățeni ai Republicii Moldova – care dețin câte 25.5% din acțiuni. La 30 august, cei doi și compania Air Global Group Lip au mai deschis o companie – Air Jet Company.



Ulterior privatizării Air Moldova, experții Centrului Analitic Independent „Expert Grup” au subliniat că compania aeriană ar fi fost gestionată ineficient în mod intenționat, cu scopul de a o aduce în prag de faliment pentru a fi privatizată la preț redus.