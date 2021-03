Comisia de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile s-a întrunit, ieri, în ședință. A fost evaluată activitatea comisiei guvernamentale, instituite în scopul exercitării controlului asupra executării Acordului de concesiune între Guvernul Republicii Moldova și Compania de exploatare a resurselor ”Redeco” LTD din SUA.



Potrivit secretarului comisiei guvernamentale, Ion Racoviță, începând cu luna iunie 2020, membrii acesteia s-au convocat în trei ședințe. Astfel, a fost creat un grup de lucru privind inventarierea și evaluarea zăcămintelor de petrol de la Văleni, r. Cahul și gaze de la Vitorovca, r. Cantemir, gestionate de compania „Valiexchimp”. Rezultatele urmează a fi prezentate ulterior.



De asemenea, s-a luat decizia ca Inspectoratul Fiscal de Stat să efectueze un control la ”Valiexchimp” pentru a examina modul în care compania a achitat taxele și plățile la bugetul de stat. Raportul inspectoratului va fi prezentat și analizat la următoarea ședință a comisiei.



De asemenea, Ministerul Justiției urmează să se pronunțe asupra aspectelor juridice ale activității companiei ”Valiexchimp”, în condițiile în care aceasta continuă să extragă zăcăminte, chiar dacă acordul de concesiune a expirat în 2017.



În același timp, vor fi îndeplinite și alte solicitări ale membrilor comisiei de anchetă privind legalitatea activităților de extracție a gazelor naturale și țițeiului în zona de sud, gestionate de compania ”Valiexchimp”.



Președintele comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile, Nicolae Ciubuc, a îndemnat la finalul audierilor angajații din instituțiile statului să sesizeze cazurile în care a fost încălcat cadrul legal din domeniul dat și să vină cu propuneri în acest sens.



“Scopul nostru este să scoatem în vizor ilegalitățile și în baza lor să venim cu propuneri de îmbunătățire a sistemului, a mecanismului de gestionare a substanțelor, inclusiv prin modificarea cadrului legal, de revizuire a cadrului instituțional, astfel că există mai multe imperfecțiuni legate de organizarea sau stabilirea acestuia”.



Amintim că în 1995 prin hotărârea de guvern cu privire la Acordul de concesiune între Guvernul Republicii Moldova și Compania de explorare a resurselor „Redeco” LTD din SUA a fost aprobată concesionarea acesteia în scopul exploatării resurselor de petrol și gaze de pe teritoriul țării.



Ulterior, în 2007 printr-o altă hotărâre de guvern “Cu privire la acceptarea concesiunii drepturilor și obligațiilor ce decurg din Acordul de concesiune” s-a acceptat cesiunea tuturor drepturilor și obligațiilor către compania „Valiexchimp” SRL. Acordul respectiv a expirat în 2017.



Comisia de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile a fost constituită în luna noiembrie 2020 și are ca scop evaluarea modului de exploatare a zăcămintelor minerale utile – hidrocarburi, calcar, nisip.



Comisia a desfășurat mai multe ședințe în cadrul cărora a audiat reprezentanți ai structurilor responsabile de acest domeniu, iar la final membrii acesteia vor elabora recomandări de îmbunătățire a cadrului legal pe segmentul respectiv, anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova