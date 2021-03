În perioada 11-14 martie 2021, la Chișinău, va fi organizată o nouă ediție de primăvară a expoziției internaționale specializată de maşini, echipamente şi tehnologii pentru complexul agroindustrial „MOLDAGROTECH”.



Evenimentul se va desfășura în aer liber, pe teritoriul Centrului comercial Megapolis din perimetrul străzii Mihail Sadoveanu nr. 42/6, municipiul Chișinău, între orele 10:00 – 18:00.



Deschiderea oficială a expoziției va avea loc joi, 11 martie 2021, cu începere de la ora 11:00.



Tradițional, la început de sezon agricol, MOLDAGROTECH are obiectivul de a contribui la facilitarea contactelor dintre producătorii şi dealerii de tehnică agricolă cu reprezentanții sectorului agricol din Republica Moldova.



La eveniment vor participa companii din Republica Moldova și Ucraina. Producători și distribuitori de mașini agricole, inventar și echipament pentru complexul agroindustrial, proiecte internaționale pentru dezvoltarea agriculturii din Moldova, bănci și fonduri financiare, institute de cercetare își vor prezenta ofertele în standuri.



La expoziție vor fi demonstrate tractoare, semănători, mașini de aplicare a fertilizanților și de protecție a plantelor, echipamente pentru recoltarea culturilor agricole și de preparare a furajelor, echipamente pentru lucrarea post-recoltare a solului și depozitarea culturilor, precum și sisteme de irigare.



Totodată, la eveniment va avea loc târgul tradițional de material săditor, cu o varietate mare de soiuri de flori, pomi fructiferi, arbuști, etc.



Expoziția Specializată MOLDAGROTECH este organizată de Centrul Internațional de Expoziții «Moldexpo», Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului fiind în calitate de coorganizator. Sponsorul general al evenimentului este AgroProfi, dealer oficial CASE I H in Moldova.



Vă informăm că pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării evenimentului în condiții de siguranță sanitară purtarea măștii este obligatorie. Accesul este gratuit.