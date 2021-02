Deputații PAS Radu Marian, Veronica Roșca, Virgil Pâslariuc, Ion Groza și Dumitru Alaiba au înregistrat, la 24 februarie curent, o inițiativă legislativă care prevede realizarea unui audit extern al Consiliului Concurenței. Scopul acestui audit este să evalueze prestația acestei instituții în ultimi ani și să deschidă calea către schimbarea conducerii.



„Această instituție-cheie pentru economia Republicii Moldova, care are sarcina să lupte cu monopolurile, a eșuat lamentabil. Incompetența acestei instituții se vede cel mai bine pe piața petrolieră.



Operatorii de pe piața produselor petroliere majorează sistematic prețurile, cu același procentaj, în unison, deja a 5-a oară în acest an, iar Consiliul Concurenței nu întreprinde măsurile necesare pentru a contracara evidentele înțelegeri de cartel. La solicitarea Președinției de a elucida subiectul, Consiliul Concurenței a declarat că „a urmărit timp de 1 an și 11 luni (!), dinamica modificării prețurilor la produsele petroliere, pentru a depista dacă există semne de acțiuni coordonate”. Cu părere de rău, rezultatele acestei investigații și nici măcar constatările preliminare, nu sunt cunoscute nici astăzi.



Acum, când prețurile pe piețele internaționale la petrol cresc, petroliștii nu întârzie nicio zi să majoreze imediat prețurile. În același timp, în primăvara și vara anului 2020, când prețurile la petrol pe piețele internaționale au atins și valori negative, companiile petroliere nu s-au grăbit să scadă prețul. De exemplu, în luna aprilie 2020, atunci când prețul de import în Moldova al benzinei a scăzut cu 64% în comparație cu ianuarie 2020, prețul cu amănuntul a scăzut cu doar 14% în aceeași perioadă. O tendință similară s-a păstrat și în celelalte luni.



Aceste fapte și date pare a fi ignorate cu desăvârșire de către Consiliul Concurenței. Lipsa de reacție a Consiliului Concurenței în combaterea tendințelor anticoncurențiale este vizibilă și în alte domenii-cheie economice, cum ar fi piața lactatelor, cerealelor, metalelor, etc.



În aceste condiții, se impune realizarea unui audit extern independent de performanță a activității Consiliului Concurenței. Realizarea acestui audit a fost și una din solicitările Uniunii Europene pentru a debursa a doua tranșă a asistenței macrofinanciare din partea UE din anul 2020. Așadar, prin adoptarea acestei hotărâri de către Parlamentul Republicii Moldova, Uniunea Europeană va avea o dovadă clară de asumare a angajamentului Parlamentului pentru îmbunătățirea mediului concurențial în țara noastră”, a explicat deputatul PAS Radu Marian.