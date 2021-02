Dragi cetățeni,



Am luat cunoștință de decizia Curții Constituționale de astăzi. Într-o situație de normalitate, poate ar fi de înțeles, în sensul în care decizia încearcă să determine limitele de competență ale fiecărei autorități în procesul de creare a Guvernului.



Doar că noi astăzi nu avem o situație de normalitate.



Situația de astăzi seamănă foarte mult cu situația de la sfârșitul anului 2015 - începutul lui 2016. Atunci când oligarhul Plahotniuc, cumpărând mai mult de o treime din deputați de la mai multe partide, și-a încropit o majoritate parlamentară de buzunar. După ce Președintele Timofti a fost impus să desemneze candidatul acelei majorități, Plahotniuc și-a numit propriul guvern, și, ulterior, a capturat total statul Republica Moldova.



Ne amintim cu toții foarte bine, sper, ce s-a întâmplat cu țara în perioada statului capturat: instalarea unui regim autoritar, folosirea instituțiilor statului pentru realizarea schemelor de corupție, încălcarea gravă a drepturilor omului, alegeri anulate, preluarea afacerilor, sărăcie, izolare internațională, deznădejde. Au fost necesari ani de rezistență și de luptă ca să decapităm acel regim autoritar și să ne recâștigăm o parte din libertăți.



Deoligahizarea însă nu a fost posibilă pentru că în parlamentul actual, parlament ales în timpul regimului autoritar și după regulile lui Plahotniuc, nu au ajuns suficienți deputați care să vrea să curețe statul de influențele nefaste ale oligarhilor. În continuare oamenii trăiesc sub blestemul unui parlament care a ajuns o piață politică: în care se vând deputați, se cumpără deputați, se sechestrează și se răpesc deputați. Și iată acești deputați, care se vând, care se finanțează din bani murdari, care slujesc clanuri oligarhice, vor să ne salveze.



Toți cei care au declarat în nenumărate rânduri că țara are nevoie de alegeri anticipate, inclusiv cei care au susținut demisia propriului guvern doar pentru a face posibile alegerile anticipate, astăzi ne spun că e nevoie de guvern temporar care să salveze țara.



Eu NU îi cred. Nu îi cred atunci când spun că vor susține un guvern care să ajute oamenii să depășească criza pandemică și economică.



Dacă voiau asta cu adevărat, ar fi alocat bani în bugetul de stat pentru cumpărarea vaccinului. Vă amintesc că bugetul pentru 2021, în care nu a fost pus niciun leu pentru cumpărarea vaccinului, a fost aprobat de PSRM și grupul Șor. Vă amintesc că guvernul care nu a făcut niciun demers pentru obținerea vaccinului e guvernul PSRM.



Eu NU îi cred atunci când spun că vor să se ocupe de criza economică. Dacă voiau să ajute micile întreprinderi, fermierii, să supraviețuiască crizei economice și secetei, ar fi acceptat să includă în bugetul de stat un fond de garantare a creditelor, așa cum au făcut toate țările. Nu au votat pentru fond de garantare. Au mințit fermierii că vor include bani pentru compensații în buget, au închis parlamentul și au fugit în vacanță. În schimb, au reușit să voteze pentru modificări de legi ca să le fie mai ușor să fure.



Deputații PSRM și Șor sunt anume deputații care au aprobat bugetul pentru 2021 cu deficit de miliarde de lei care trebuie acoperit din finanțare externă și exact în aceeași zi au adoptat decizii și legi care fac imposibilă obținerea acestei finanțări externe. Cum să cred că o asemenea majoritate parlamentară le vrea bine oamenilor? Și că vor susține un guvern pentru oameni?



Ca să fie foarte clar: așa-zisa lor majoritate nu are nimic în comun cu salvarea țării. Țara trebuie salvată de hoți. Țara trebuie salvată de cei care pun interesul personal mai presus de interesul țării, de cei care o țin prizonieră corupției și subdezvoltării, de cei care se opun schimbării doar pentru că le este teamă că nu le vor mai merge schemele și vor avea de dat socoteală în fața legii.



Corupția a ajuns un cancer generalizat, omorând economia și ducând oamenii la disperare. Corupția distruge această țară, în fiecare zi, în fiecare domeniu.



Am spus acest lucru de zeci, de sute de ori și o să repet și astăzi – în acest parlament nu există 51 de deputați care să susțină lupta împotriva corupției. Toată lumea știe asta. Cea mai mare rezistență la reforma justiției e în actualul parlament. Cei care s-au înfruptat din hoții de sute de milioane și miliarde nu vor să se înfăptuiască justiția. Cei care au încălcat legea de 3 ori pe zi nu vor judecători și procurori independenți și onești. Deoligarhizarea țării trebuie începută din parlament.



Totul are o limită, iar Moldova are cu disperare nevoie de un nou început, de un parlament cinstit și dedicat treburilor țării. De un guvern de profesioniști care să fie susținut de o majoritate adecvată, cu angajament nu pentru o lună sau două, ci pentru proiecte de durată.



Oamenii știu că există o singură ieșire din criza - alegerile anticipate. Nu poți clădi o casă trainică pe o fundație putredă.



Orice guvern oricât de reformist ar fi, la prima încercare de a mișca lucrurile în direcția corectă va fi demis. Mi s-a întâmplat mie în 2019 și i se va întâmpla oricărui guvern care va deranja schemele de corupție și îmbogățire ale alianței Dodon - Șor - Plahotniuc.



Cum să reformezi justiția când unii sunt în parlament tocmai pentru a scăpa de pușcărie, după ce au furat miliarde?



Cum să ajuți mediul de afaceri, când unii din parlament prosperă tocmai de pe urma monopolurilor, combinațiilor și înțelegerilor netransparente?



Cum să investești în spitale, școli și drumuri bune, când unii din parlament alocă bani doar acolo de unde îi pot fura?







În alegerile prezidențiale, am spus de fiecare dată că pentru a ieși din criza politică și merge pe drumul dezvoltării e nevoie de alegeri anticipate. Un milion de moldoveni au fost de acord cu mine. Oamenii vor și merită să trăiască într-un stat funcțional, care să nu-i fure și să nu-i înșele.



Eu le-am promis oamenilor că o să facem ordine în țară, că o să reformăm justiția, că o să pornim o luptă adevărată împotriva corupției. Pentru asta am obținut votul cetățenilor. Eu nu am să stau să mă uit cum frăția penalilor nu vrea să lase țara din mână și semnează alianțe la fel de ușor cum și-a umplut propriile buzunare. Nu sunt prizonierul funcției, nu voi fi un președinte comod pentru cei certați cu legea și interesul public. Eu voi vorbi pentru oameni și voi fi alături de ei, pentru că responsabilitatea mea este față de ei.



Iar deputaților care nu sunt prinși în mrejele clanurilor mafiote le cer un pic de curaj și asumare. Curajul de a merge în alegeri anticipate și asumarea că nimic bun nu mai poate ieși cu actuala structură parlamentară. Le cer să-și amintească de anul 2016 și mai ales de ce a urmat după votul din 2016.







Dragi cetățeni,



Vă asigur că nici măcar un astfel de parlament nu ne poate ține în loc. Nu avem dreptul să permitem recapturarea statului. Poporul e deținătorul real al puterii în stat și este cel care poate să tranșeze această situație. La anticipate sau la referendum, oamenii vor decide viitorul