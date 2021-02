Deputatul PAS, Radu Marian, a anunțat într-o conferință de presă „Poziția PAS cu privire la majorările nejustificate la combustibil” și a înaintat un set de măsuri, printre care: revizuirea urgentă a Metodologiei de calculare a prețurilor și implicarea SIS în investigarea înțelegerilor de cartel din domeniul petrolier.



„Bătaia de joc în domeniul petrolier continuă. Prețul la produsele petroliere a crescut a patra oară în doar două luni.



De la 15.55 lei pentru un litru de benzină 95 în decembrie 2020, la peste 18 lei săptămâna asta, adică creștere cu aproape 20%. Parțial, aceste majorări se pot explica prin majorarea prețurilor la petrol pe piețele internaționale și prin majorarea accizelor. Însă doar parțial. Dacă comparăm evoluția de la noi cu evoluția prețurilor din alte țări din regiune, vom constata că majorările din Moldova sunt exagerate. În România, de exemplu, ritmul de creștere a prețului la benzină a fost de 2 ori mai mic decât la noi în aceeași perioadă”, a precizat deputatul.



Mai mult decât atât, potrivit deputatului, anul trecut, un an de criză și secetă fără precedent, petroliștii au aplicat la carburanți un adaos comercial dublu decât adaosul aplicat în ultimii trei ani. În aprilie 2020, agricultorii au plătit câte 2,4 lei/litru în plus pentru motorină față de cât ar trebui să plătească în mod normal.



Petroliștii fac ce vor pentru că instituțiile statului responsabile de domeniu nu își fac treaba. ANRE și Consiliul Concurenței sunt două instituții – cheie de reglementare, cu șefi care primesc și 70 mii de lei pe lună. Totodată, ANRE-ul se scuză că ei nu pot face nimic atât timp cât tarifele sunt ajustate de petroliști în limita rentabilității de 10%. Dar ceea ce nu zice ANRE este faptul că metodologia de formare a prețurilor la combustibil este extrem de permisivă și liberală pentru petroliști”, a mai adăugat deputatul.



O altă problem sesizată a fost că aceste instituții sunt încă conduse de oameni corupți și incompetenți, puși acolo de Plahotniuc și menținuți în funcție de actualul Parlament compromis: „Aceste instituții se află sub control parlamentar și ele trebuie curățate. Dar nu avem cum să le curățăm cu acest Parlament controlat de Șor și PSRM. Încă un motiv pentru care avem nevoie de anticipate și de un alt legislativ”.



În aceste condiții, PAS a înaintat un set de măsuri:



Vom solicita examinarea în cadrul Consiliului Suprem de Securitate a modului în care ANRE și Consiliul Concurenței au eșuat în ultimii ani să prevină înțelegerile de cartel și majorările nejustificate ale combustibilului.



Vom solicita de la ANRE revizuirea urgentă a Metodologiei de calculare a prețurilor, prin reglementarea mai dură a costurilor/cheltuielilor benzinăriilor care pot fi luate în calcul în stabilirea prețurilor.



Vom solicita de la ANRE reglementarea mai dură a procesului de autorizare a construcției benzinăriilor.



Vom iniția elaborarea unui proiect de lege de evaluare externă a Consiliului Concurenței.



Vom iniția un proiect de lege pentru reducerea birocrației care împiedică concurența pe piață.



Vom solicita implicarea SIS în investigarea înțelegerilor de cartel din domeniul petrolier.



La final, Radu Marian a cerut directorului din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), dar și directorului Consiliului Concurenței să-și dea demisia dacă în perioada imediat următoare nu vin cu soluții. În caz contrar, fracțiunea PAS va organiza proteste, anunță Fracțiunea parlamentară PAS, Blocul ACUM.