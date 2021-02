Peste 850.000 de moldoveni sunt antrenați în sectorul agricol al țării și generează circa 12-13% din PIB. Țara noastră are un potențial enorm pentru a obține performanțe în agricultură, dacă fermierii ar adopta mai multe inovații și ar implementa un șir de instrumente digitale în producere. Experți locali și de peste hotare vin la conferința AgTech „Soluții digitale în agricultură” 2021, unde vor prezenta oportunități și provocări, vor face schimb de experiențe, vor oferi soluții și recomandări pentru trecerea sectorului agricol la alt nivel de dezvoltare, aplicând tehnologiile informaționale. Pornind de la premisele menite să aducă față în față tehnologiile și agricultura performantă, sectorul TIC se aliniază necesităților sectorului agricol, pentru a contribui la apropierea companiilor tehnologice de industriile tradiționale și a extinde parteneriatele care pot aduce valoare adăugată sporită în dezvoltarea ambelor ramuri.

Peste 150 de agenți economici, agricultori, studenți la agricultură, reprezentanți ai întreprinderilor mici și mijlocii și entuziaști sunt invitați să participe la eveniment. Conferința AgTech „Soluții digitale în agricultură” se va desfășura online în zilele de 2 și 3 martie 2021 și este organizată de Agrobiznes cu suportul proiectului USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) în parteneriat cu Proiectul TEKWILL, susținut de USAID și Suedia.

Sergiu Jaman, fondatorul Agrobiznes: „Digitalizarea afacerilor agricole este una dintre puținele soluții durabile disponibile producătorilor. Companiile locale ce implementează tehnologii de ultimă oră în activitatea de zi cu zi au reușit să devină mai eficiente și să reducă esențial cheltuielile. Există soluții disponibile pe piață atât pentru întreprinderile mici și mijlocii, cât și mari, iar Conferința AgTech 2021 le va aduce mai aproape de producători. Prima ediție AgTech a confirmat interesul sporit al antreprenorilor, instituțiilor și organizațiilor din sector față de digitalizare, iar în acest an venim cu mai multe soluții, performanță și inovații. Ne bucurăm că am reușit să reunim în cadrul AgTech actori importanți și parteneri de încredere”

Ana Chirița, directoarea Proiectului TEKWILL: „Inovațiile au devenit o necesitate absolută pentru depășirea provocărilor actuale și pentru progresul oricărui sector-cheie al economiei naționale, cum este agricultura. Conferința aduce tehnologia mai aproape de domeniul agricol, pentru a ajuta producătorii să înțeleagă mai bine necesitatea integrării inovațiilor în procesul tradițional de producere și identificării unor soluții eficiente la problemele cu care se confruntă. Implicarea TEKWILL în desfășurarea evenimentului consolidează efortul proiectului de susținere a sectoarelor-țintă ale economiei Republicii Moldova, pentru a dezvolta afaceri inovatoare și a integra tehnologiile informaționale în diverse domenii de activitate.”

Benjamin Toric, directorul proiectului APM finanțat de USAID: „Pe parcursul implementării proiectului Agricultura Performantă în Moldova finanțat de USAID, am sprijinit implementarea soluțiilor IT creative în marketingul agricol, promovarea digitală, comunicare și e-learning. Potențialul digitalizării și automatizării proceselor, precum instalarea stațiilor meteo, digitalizarea irigării și proceselor operaționale în sere, este enorm; iar fermierii din regiune sunt din ce în ce mai deschiși spre implementarea noilor tehnologii.”



Pe durata evenimentului participanții vor fi implicați în câteva sesiuni de prezentări, discuții și webinare live. Aceștia vor afla în detaliu cum pot fi aplicate sistemele digitale în plantațiile multianuale, viticultură, zootehnie etc. Tratarea culturilor de câmp prin utilizarea agrodronelor, controlul prin intermediul telefonului mobil al fermelor, instrumente digitale pentru apicultori – sunt doar câteva dintre soluțiile care sunt implementate cu succes de fermierii din țară. În cadrul conferinței agricultorii vor povesti pe etape cum le-a reușit acest progres. De asemenea, reprezentanții Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură vor prezenta și vor explica cum funcționează sistemul online de depunere a dosarelor pentru facilitarea obținerii actelor pentru diferite servicii. Despre experiența sistemelor și proceselor integrate de plăți și cum evoluează cererea consumatorilor vor relata reprezentanții celor mai mari rețele de retail din țară. Iar pentru un plus de cunoaștere, profesioniștii de peste hotare vor veni cu experiențe practice din țările lor, explicând pașii pe care i-au urmat spre o agricultură de performanță.

Pentru recepționarea link-lui de participare completați formularul: http://bit.ly/3d1namF



Soluțiile IT reprezintă un suport real pentru dezvoltarea agriculturii, iar utilizarea lor va produce un impact major asupra afacerilor independente. Susținerea organizării Conferinței AgTech face parte dintr-o serie amplă de acțiuni prin care partenerii internaționali de dezvoltare ai proiectului TEKWILL – USAID și Suedia – contribuie la digitalizarea sectoarelor economiei Republicii Moldova.