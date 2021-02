Echipamente IT, imprimante și laptopuri, pentru consolidarea sistemului național de supraveghere epidemiologică au fost donate astăzi Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și celor 10 centre regionale de sănătate publică. Acțiunea face parte din activitățile comune ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și USAID, parte a asistenței umanitare în domeniul sănătății ca răspuns la pandemia COVID-19.



Donația, 20 laptopuri și 10 imprimante multifuncționale, vor fi utilizate pentru îmbunătățirea procesului de colectare a datelor privind infecția COVID-19, fapt ce va permite organizarea unui răspuns prompt privind atenuarea și controlul focarelor COVID-19 la nivel raional și național. În calitate de autoritate centrală competentă pentru supravegherea sănătății publice, unul din obiectivele de bază ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) este de a spori calitatea gestionării datelor de supraveghere pentru o mai bună implementare a măsurilor de sănătate publică, monitorizarea situației epidemiologice, detectarea timpurie a focarelor, inclusiv a celor din clusterele COVID-19.



„Echipamentul donat astăzi va contribui la fortificarea capacităților ANSP și a centrelor de sănătate publică din subordine, pentru analiza calitativă a datelor epidemiologice, un element esențial în gestionarea eficientă a pandemiei COVID-19. Ne exprimăm recunoștința și pentru suportul considerabil privind dotarea cu echipamente performante a laboratoarelor din țară. Este un gest important pentru sistemul de sănătate din țara noastră și sperăm să avem o colaborare la fel de frumoasă pe viitor”, a declarat secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Tatiana Zatîc.



Directorul interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Vasile Guștiuc, a menționat: „Baza de date ale sistemului național de supraveghere epidemiologică este în continuă creștere, or aceasta necesită echipamente IT mai bune care să permită colectarea și analiza cifrelor pentru un proces decizional operativ”.



La rândul său, Igor Pokanevych, reprezentantul OMS în Republica Moldova a adăugat: „Actuala pandemie COVID-19 a arătat încă o dată cât de relevante sunt datele epidemiologice, colectarea și analizarea acestora contribuie direct la gestionarea pandemiei, abordarea rapidă a problemelor de sănătate publică și luarea deciziilor bazate pe dovezi, dar și la împărtășirea datelor naționale la nivel regional și global. Grație suportului USAID, centrele de sănătate publică își vor consolida capacitățile în acest domeniu”.



Ambasadorul SUA în Republica Moldova, dl Dereck J. Hogan a menționat la evenimentul de donare: „Ca parte a angajamentului nostru continuu față de poporul Moldovei, Statele Unite, prin USAID, au acordat Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF 2,15 milioane de dolari, pentru a ajuta Moldova să combată COVID-19. Această asistență a fortificat capacitatea Moldovei de a se pregăti și de a acționa prompt în fața provocărilor cauzate de COVID-19.”



Acțiunile comune dintre OMS și USAID sunt focusate pe cinci componente importante: 1) laboratoare; 2) supraveghere și răspuns rapid; 3) managementul clinic și consolidarea sistemului de sănătate; 4) prevenirea și controlul infecțiilor; 5) comunicarea în situații de risc. Datorită suportului oferit de USAID și OMS în 2020, laboratoarele de sănătate publică implicate în testarea COVID-19 au fost asigurate cu kituri de testare, reactive, consumabile și dispozitive de laborator, precum frigidere de laborator, autoclave, distilatoare, distribuite la 10 laboratoare regionale de sănătate publică. În rezultat, numărul testelor zilnice efectuate pentru COVID-19 la nivel național a crescut cu peste 60% (de la aproximativ 200 pe zi la aproximativ 1100 pe zi), de asemenea, a sporit accesibilitatea la testarea COVID-19 – la un laborator de referință din Chișinău la cinci laboratoare dispersate geografic (partea de nord, centrală și sud a țării).



Totodată, OMS acordă suport tehnic Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale şi Agenției Naționale pentru Sănătate Publică în coordonarea şi monitorizarea acțiunilor de răspuns la COVID-19, în elaborarea ghidurilor, recomandărilor tehnice domenii precum supravegherea epidemiologică și răspunsul rapid la urgențe de sănătate publică, în managementul clinic și consolidarea sistemului de sănătate, prevenirea și controlul infecțiilor, comunicarea în situații de risc, instruirea lucrătorilor medicali.



Organizația Mondială a Sănătății, precum și toate agențiile ONU în Republica Moldova și partenerii de dezvoltare susțin răspunsul național la pandemie prin activități care își propun protecția oamenilor și creșterea capacităților sistemului de sănătate de răspuns și gestionare a pandemiei COVID-19.