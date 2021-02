Rețeaua Centrelor de tineret din Republica Moldova a fost dotată cu tehnică IT performantă: 22 televizoare HD, 124 ochelari VR (Realitate Virtuala) și 22 console de joc. Scopul acestei acțiuni realizate în cadrul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, este de a oferi posibilități de interacțiune digitală dintre tineri și lucrătorii de tineret, în special în perioada de pandemie.



Echipamentele moderne vor amplifica interesul tinerilor față de activitatea Centrelor de tineret, invitându-i la activități de recreere inovative, inclusiv proiecții de film, jocuri de rol, experiențe de realitate virtuală.



„Echipamentul oferit Centrelor de tineret în cadrul Fondului Comun vine să răspundă necesităților tinerilor, astfel să modernizeze aceste spații destinate dezvoltării lor. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării alături de partenerii Fondului comun facilitează organizarea activităților de tineret atât în cadrul Centrelor de tineret, cât și în afara acestora. Astfel, reușim să promovăm programele de tineret pentru mai mulți tineri din comunități”, a declarat Ivan Gheorghiu, secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.



„Ajustarea spațiilor și dotarea Centrelor de tineret este esențială pentru a spori interesul tinerilor față de programele și serviciile pe care le oferă. Resursele digitale sunt aliații lucrătorilor de tineret, care fac interacțiunea cu tinerii mai dinamică și mai interesantă, într-un spațiu sigur și prietenos”, a menționat Olga Gordilă-Bobeico, ofițer de proiect, UNFPA Moldova.



Centrele de tineret raionale și filialele acestora vor putea utiliza tehnica IT și în cadrul activităților non-formale și experimentelor sociale de comportament prin trăirile virtuale, cu implicarea tinerilor.



„Dotarea Centrelor de tineret cu tehnică de ultimă oră ne ajută să atragem mai mulți tineri la Centru și facilitează un mediu de lucru interactiv și atractiv pentru ei”, spune Eduard Soltanici, director Ct Criuleni.



Danu Roșca, lucrător de tineret la Ct Ungheni confirmă: „Recent am avut activități de testare a noului echipament la Centrul de tineret, iar posibilitățile echipamentului nou au depășit așteptările tinerilor. Putem realiza diverse jocuri interactive, pe care nu le puteam desfășura până acum. Ne oferă un spectru mult mai larg de activități pentru tinerii noștri.”



Centrele de tineret au primit și materiale de vizibilitate utile în lucrul mobil cu tinerii, cum ar fi hanorace, tricouri, chipiuri, termosuri, umbrele, agende, USB stick-uri, perete/stofă pentru prezentări și alte peste 12 tipuri de produse de promovare a activităților organizate de Centru în rândul tinerilor.



Centrele de tineret reprezintă spații publice, care aparțin autorităților publice locale și au menirea să devină puncte de atracție pentru tineri la nivel local, unde ei pot să se dezvolte personal și să obțină experiență profesională. Centrele oferă tinerilor posibilități de practicare a voluntariatului, orientare vocațională, activități de animare a timpului liber, etc.



Anual, la Centrele de tineret din Republica Moldova vin în jur de 30 mii de tineri, majoritatea cu vârsta cuprinsă între 14-25 ani. Astfel, programul își propune să investească și în continuare în spațiile prietenoase tinerilor, creând oportunități atractive de agrement și petrecere a timpului liber într-un mediu sigur și incluziv, evitând riscurile de comportament, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.