Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Aceasta se desfășoară în perioada 25-28 ianuarie, la Strasbourg.



Din delegația Legislativului Republicii Moldova fac parte vicepreședinții Parlamentului Vlad Batrîncea – președintele delegației și Mihail Popșoi – membru al delegației. De asemenea, participă deputații Gaik Vartanean, secretar al Comisiei politică externă şi integrare europeană, Liviu Vovc, secretar al Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie, Monica Babuc, membru al Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media.



In cadrul Sesiunii membrii delegației vor participa la alegerea Secretarului general al APCE și Secretarului general adjunct al Consiliului Europei, precum și a doi judecători la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.



Printre subiectele incluse pe ordinea de zi a sesiunii APCE se numără dezbaterile cu privire la independența judecătorilor în Polonia și în Republica Moldova și cu privire la implementarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.



De asemenea, adunarea va dezbate considerațiile etice, legale și practice ale vaccinurilor anticoronavirus. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se va adresa parlamentarilor în cadrul dezbaterii.



Alte subiecte de pe agendă includ profilarea etnică în Europa, restricțiile privind activitățile ONG-urilor în statele membre ale Consiliului Europei și discriminarea împotriva persoanelor care se confruntă cu boli cronice și pe termen lung, etc.



În marja sesiunii de iarnă a APCE, delegația Republicii Moldova va avea o întrevedere cu nou-desemnatul coraportor al Comisiei de Monitorizare a APCE pentru Republica Moldova, Pierre-Alain Fridez, reprezentant al Elveției.



Sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei are loc, în format mixt, cu respectarea unor măsuri sanitare stricte, anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.