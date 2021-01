Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut astăzi un briefing, în cadrul căruia a făcut bilanțul vizitei oficiale de două zile la Bruxelles, arată Administrația Prezidențială într-un comunicat. Vă propunem, în continuare, principalele teze post-vizită, enunțate de șefa statului.



„Am revenit azi dimineața la ora 5 de la Bruxelles. Știu că în ultimele zile ați primit mai multe comunicate în legătură cu întrevederile mele. Vreau să fac un rezumat pentru ca lumea să știe de ce a fost nevoie de vizita la Bruxelles și ce am solicitat de la instituțiile europene.



Moldova are o deschidere enormă în UE și acest lucru a fost confirmat la cele peste 10 întâlniri pe care le-am avut cu decidenți de top. Am discutat cu înalți demnitari ai Comisiei Europene, Parlamentului European și ai Consiliului European. Am avut o întrevedere cu Procurorul General al Parchetului European, Laura Codruța Kövesi. Am avut întâlniri foarte utile. În Uniunea Europeană există un potențial enorm ca noi să fim ajutați, potențial ratat în ultimii ani din cauză că la conducerea Republicii Moldova s-au aflat persoane care urmăreau interese corupte, nu interesele cetățenilor. Mai mult, chiar acum deputați iresponsabili și corupți din Parlamentul de la Chișinău fac tot posibilul ca să lipsească cetățenii Republicii Moldova de acest sprijin pe timp de criză majoră.



Uniunea Europeană vrea să ne ajute, vrea să sprijine dezvoltarea Moldovei, dar trebuie să aibă aici un partener de încredere. În acest sens, este sarcina noastră să ne organizăm pe intern și să avem o guvernare stabilă și responsabilă. Când acest lucru se va întâmpla, toate fondurile UE vor fi deblocate și mult mai mult ajutor va veni pentru cetățenii Republicii Moldova.



M-am convins că decidenții din UE cunosc foarte bine ce se întâmplă în țara noastră. Ei știu cine a împins țara în prăpastie și din cauza cui țara noastră pierde bani și resurse. Ei cunosc foarte bine conținutul și interesele din spatele ultimelor decizii ale Guvernului Chicu și al legilor votate de deputații PSRM și Șor în luna decembrie. Sunt decizii grave, luate cu bună știință, pentru a deservi anumite grupuri de interese și pentru a pune capcane și bombe cu efect întârziat sub guvernarea viitoare, oricare ar fi ea. Instituțiile Uniunii Europene vor să vadă progrese reale în investigarea furtului miliardului și altor scheme de corupție și nu doar justificări patetice din partea procuraturii și a altor organe de drept din Moldova. UE își dorește pentru cetățenii Republicii Moldova aceleași lucruri pe care le cer și cetățenii.



Depășirea acestei crize profunde se poate face doar dacă depunem eforturi pe ambele planuri - intern și extern. Pe intern - componența actuală a Parlamentului nu are nici soluții, nici legitimitate, nici credibilitate. Deputații care se vând și se cumpără la prima adiere a vântului nu pot forma un fundament stabil, previzibil și responsabil pentru un guvern curajos. De aceea, alegerile anticipate trebuie să se întâmple cât mai curând.



Succesele noastre pe plan extern depind de eforturile pe plan intern. Le-am spus partenerilor europeni că cetățenii Republicii Moldova au o agendă clară - să curețe instituțiile statului de hoți și să construiască un stat pentru oamenii cinstiți. Mandatul pe care l-am primit la alegerile din toamnă este cea mai puternică dovadă a acestui lucru. Moldovenii vor să construiască o țară liberă și prosperă și au nevoie de susținerea partenerilor externi, mai ales în această perioadă de criză.



Din păcate, coaliția între socialiști și deputații lui Șor, prin deciziile iresponsabile din Parlament, a creat obstacole majore pentru ca țara să poată obține și valorifica asistența substanțială de la UE, acum când e cel mai mult nevoie de ea. Această asistență ar fi putut fi redirecționată pentru susținerea fermierilor, a întreprinderilor mici și mijlocii, a oamenilor nevoiași și, bineînțeles, a sistemului medical. Deputații iresponsabili nu au alocat resurse pentru susținerea celor afectați de criză din sursele interne ale țării și au compromis șansele să se obțină asistență externă.



Aceste ajutoare substanțiale pentru Moldova pot fi obținute doar cu o majoritate parlamentară responsabilă care să corecteze legile adoptate de socialiști și deputații lui Șor. Inclusiv din acest motiv, alegerile parlamentare anticipate sunt necesare cât mai curând.



În această vizită am avut obiective imediate, dar și obiective pe termen mediu și lung. Printre obiectivele imediate au fost:



Asistența sanitară pentru sistemul de sănătate și acces cât mai rapid la vaccin pentru medici și lucrătorii medicali din prima linie, pentru alte persoane din prima linie, precum și categoriile cele mai vulnerabile.



Asistența financiară imediată.



Bineînțeles, am solicitat ajutor pentru vaccinarea în cel mai scurt timp pentru cetățenii noștri. Toți interlocutorii au promis să caute soluții rapide pentru ca vaccinul să ajungă cât mai repede în Republica Moldova. De asemenea, am solicitat ajutoare de echipamente medicale. Am primit promisiuni că instituțiile UE, în cooperare cu alte instituții internaționale, vor încerca să ne ajute, suplimentar la ce au făcut deja pentru noi.



Am obținut confirmarea că 21.4 milioane de euro din programul de sprijin al reformei poliției vor fi alocate cât de curând posibil. De asemenea, am ajuns la înțelegerea potrivit căreia contractul pentru Reziliență în mărime de 15 milioane de euro sub formă de grant să fie semnat și debursat cât de curând posibil.



Evident, ne-am axat și pe obiective pe termen mediu și lung. În următoarele luni la Bruxelles se va decide asupra cadrului unic de sprijin bilateral pentru următorii 7 ani, dar și asistența pe care Republica Moldova ar putea să o acceseze în cadrul Parteneriatului Estic pentru următorii 10 ani.



Chiar și în lipsa unui guvern funcțional, am inițiat discuția despre asistența pe termen mediu. Am accentuat că ne dorim asistență pentru dezvoltarea economică, inclusiv pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii prin mecanisme de acces la finanțare mai ieftină, prin proiecte de infrastructură, inclusiv în domeniul energetic pentru asigurarea securității energetice a țării. Am discutat necesitatea proiectelor de investiții capitale, proiecte de conservare a energiei termice pentru a reduce costurile de întreținere a clădirilor. În domeniul agriculturii, am subliniat nevoia ca aceasta să devină un domeniu de asistență continuă, pentru a ajuta fermierii să se ajusteze la schimbările climatice și să devină competitivi, inclusiv prin investiții majore în proiecte de irigare. Am evidențiat necesitatea de proiecte în domeniul protecției mediului, inclusiv prin creșterea suprafeței de împădurire. Am discutat cu interlocutorii din toate instituțiile UE despre necesitatea acordării sprijinului la nivel de comunități pentru a dezvolta comunitățile noastre și a consolida independența administrației publice locale.



Am ferma convingere ca Moldova a fost și va ramane un stat european. În pofida dezastrului pe care încearcă să-l provoace unii politicieni corupți și iresponsabili, noi împreună vom reuși să punem țara pe calea cea dreaptă și o vom transforma într-o țară prosperă, inclusiv cu ajutorul partenerilor noștri europeni”.