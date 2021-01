În contextul Zilei Naționale a Culturii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a organizat astăzi, 15 ianuarie, festivitatea de premiere a laureaților ediției 2021 a Galei Premiilor anuale în domeniul Culturii. Premiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în domeniul culturii se acordă anual pentru produse de creaţie şi inovaţii artistice care au un impact semnificativ asupra patrimoniului cultural naţional şi internaţional, au obținut aprecierea societăţii şi au contribuit la promovarea culturii naţionale pe plan internaţional.



Prezentă la eveniment, ministrul Educației, Culturii și Cercetării Lilia Pogolșa a menționat că ziua de 15 ianuarie devine un prilej de a celebra un mare Creator, dar și o zi de recapitulare a unui efort asiduu depus de oamenii de creație pe parcursul anului, de a reflecta asupra culturii, în genere, și asupra realizărilor și proiectelor culturale de importanță națională. „Apreciez enorm talentul, munca, devotamentul și dedicația Dumneavoastră pentru a crea și a fideliza publicul, pentru a păstra patrimoniul țării noastre și de a-l face cunoscut departe peste hotarele Republicii Moldova.”, a menționat oficialul.



Laureații ediției din acest an sunt:



1. Premiul „Valeriu Cupcea” în domeniul artei teatrale – Diana Decuseară-Onică, actriță, Teatrul Național Mihai Eminescu;



2. Premiul „Constantin Stere” în domeniul literaturii – Arcadie Suceveanu, scriitor, Președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova;



3. Premiul „Gavriil Muzicescu” în domeniul muzicii - Capela Corală Academică „Doina”;



4. Premiul „Vladimir Curbet ” în domeniul dansului - Constantin Șeremet, artist de balet, maestru-coregraf al Ansamblului de dansuri populare „A doua tinerețe”;



5. Premiul „Ştefan Ciobanu” în domeniul conservării patrimoniului cultural și al muzeografiei –Aurelia Cornețchi, muzeograf în cadrul Muzeului Național de Istorie a Moldovei;



6. Premiul „Ion Madan” în domeniul biblioteconomic și bibliografic – Renata Cozonac, Director general, Camera Națională a Cărții;



7. Premiul „Isidor Burdin” în domeniul patrimoniului imaterial – Svetlana Badrajan, etnomuzicolog, Doctor în studiul artelor;



8. Premiul „Gheorghe Cincilei” în domeniul promovării imaginii culturale în mass-media – Rusalina Russu, redactor-șef, prezentator, Redacția Educație, Cultură, Copii și Tineret, IPNA Compania Teleradio Moldova;



9. Premiul „Mihai Grecu” în domeniul artelor plastice – Tudor Zbârnea, artist plastic, Director general al Muzeului Național de Artă al Moldovei;



10. Premiul „Emil Loteanu” în domeniul cinematografiei – Vlad Druc, regizor de film, scenarist;



11. Premiul „Veniamin Apostol” în domeniul educației artistice – Tatiana Sviridova, profesor de pian, Liceul Internat Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov”;



12. Premiul pentru cel mai bun manager al instituției de cultură de nivel local – Ion Tulbu, șef Direcție cultură și turism, Hîncești.



Menționăm că Premiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în domeniul culturii au caracter personal și se decernează la fiecare categorie în parte unui singur laureat sau unui colectiv laureat, dacă se constată implicarea decisivă a mai multor persoane la elaborarea/realizarea unei lucrări/activități. Laureaților li se oferă Trofeul, diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și o recompensă bănească în valoare de 20 de mii de lei.



Ziua Națională a Culturii a fost instituită prin Hotărârea Parlamentului nr. 74 din 12 aprilie 2012 și are drept scop promovarea culturii naționale, a valorilor culturale autentice, precum și a personalităților marcante din domeniul culturii. Celebrată în diferite ţări sub aspectul diverselor forme şi valori culturale, Ziua Naţională a Culturii în Republica Moldova este dedicată zilei marelui poet Mihai Eminescu, personalitate marcantă pentru cultura noastră.