Prim-ministrul Ion Chicu, împreună cu ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, ministrul Economiei, Anatol Usatîi, și ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, au susținut o conferință de presă. În cadrul evenimentului au fost prezentate principalele realizări în economie, finanțe și sănătate din ultima perioadă, dar și starea actuală a lucrurilor în aceste domenii importante.



Ministrul Viorica Dumbrăveanu a enumerat un șir de acțiuni întreprinse de MSMPS în contextul epidemiei de Covid-19, dar și realizările din domeniul social. Așadar, s-a menționat despre acordarea suportului financiar unic de două ori pe parcursul anului 2020: ianuarie - în mărime de 700 lei pentru 581,7 mii de beneficiari, și octombrie - în mărime de 900 lei pentru 643,1 mii beneficiarii; dubla indexare a pensiilor pentru cca 682 mii beneficiari - la 1 aprilie – 4,83% și 1 octombrie – 1,07%; acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19.



Un efort aparte s-a depus pentru ajutorarea veteranilor de război. În acest sens a fost majorat cuantumul alocației lunare de stat pentru veteranii de război de la 100 lei până la 500 lei și s-a majorat cuantumul alocației lunare de la 250 lei la 500 lei soților veteranilor de război și participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl căzuţi la datorie.



În contextual pandemiei, o atenție deosebită a fost acordată dotării spitalelor cu aparate și medicamente specifice virusului SARS COV-2, dar și sprijinirii lucrătorilor medicali prin acordarea suplimentelor la salariu (50% și 100%), precum și majorarea pe parcursul anului 2020 cu 70% a salariilor de funcție ale personalului medical. A fost majorată și indemnizația unică pentru tinerii specialiști din domeniul medical.



Ministrul Economiei și Infrastructurii Anatol Usatîi a prezentat acțiunile realizate în perioada stării de urgență, printre care continuarea programelor pentru susținerea și dezvoltare a afacerilor, administrate de ODIMM Pentru diminuarea efectelor crizei pandemice Guvernul a elaborat și promovat un șir de măsuri pentru diminuarea impactului pandemiei asupra afacerilor.



Astfel, cca 15 mii agenți economici sau potențiali antreprenori au beneficiat de cel puțin o măsură de suport în afaceri: consultații, mentorat individual, instruire antreprenorială, granturi pentru lansarea sau dezvoltarea afacerii, garanții financiare, evenimente de B2B etc. Ca reacție rapidă la situația creată de criza pandemică și la propunerile parvenite din partea mediului de afaceri, a fost elaborat și lansat Programul de susținere a Digitalizării ÎMM-urilor.



Totodată, în scopul susținerii companiilor agricole ce au suferit în urma secetei hidrologice, toate companiile agricole care solicită garanții financiare până la 31.03.2021 sunt scutite de la plata comisionului de garantare pentru o perioadă până la 31.12.2021.



În discursul său ministrul Usatîi s-a referit și la infrastructura drumurilor, menționând că, în pofida efectelor pandemiei asupra bugetului public național, Guvernul a menținut volumele investițiilor în infrastructură, fiind alocate în acest sens circa 1 605,7 mil. lei în Fondul rutier pentru reparația și întreținerea drumurilor naționale. De asemenea, a fost lansat Programul „Drumuri 2020” pentru realizarea căruia a fost alocată suma de 1 375 mil. lei. Realizarea Programului a permis reparația capitală a încă 63 km de drumuri naționale și reparația periodică a circa 900 km de drumuri comunale și străzi în cele peste 900 de primării din toată republica.



Anatol Usatîi a menționat și decizia Guvernului de creare a 18 Platforme Industriale Multifuncționale cu un buget total de 200 mil. lei, din care 50 mil. lei au fost aprobate pentru anul 2020. În prezent au fost semnate 7 Acorduri memoranduri cu autoritățile publice locale privind crearea Platformelor în Glodeni, Briceni, Ceadîr-Lunga, Cimișlia, Ialoveni, Ocnița, Dondușeni. În aceste raioane au fost inițiate activitățile de planificarea a rețelelor tehnice și de producție.



Viceprim-ministrul, ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța a vorbit în cadrul conferinței despre eforturile depuse de echipa ministerului în gestionarea și atenuarea impactului situației epidemiologice. În acest sens a fost elaborat un set de măsuri bugetar-fiscale de susținere a mediului de afaceri și cetățenilor. Printre acestea se numără amânări la achitarea impozitului pe venit și taxelor locale; reducerea numărului impozitelor și contribuțiilor aferente plăților salariale, reducerea cotei TVA pentru sectorul HORECA de la 20% la 15%, instituirea Programului de subvenționare a locurilor de muncă (200 mil. lei) ș.a



Totodată, ministrul Finanțelor a menționat că în perioada de activitate a Guvernului s-a pus accent pe dezvoltarea dialogului cu partenerii de dezvoltare. A fost asigurată finalizarea Programului cu FMI și debursarea ultimei tranșe în suma de 208,6 mil. lei, precum și negocierea cu FMI a împrumutului de urgență în sumă de 234 mil. dolari SUA, acordat prin intermediul mecanismului de creditare rapidă (RCF) și a instrumentului de finanțare rapidă (RFI), mijloace care au fost debursate în aprilie curent.



Serghei Pușcuța a declarat că în pofida perturbărilor cauzate de declararea stării de urgență și a măsurilor anti-Covid necesare de respectat, Guvernul a reușit să-și consolideze eforturile și să-și reorganizeze activitățile astfel încât până la finele anului au fost elaborate și adoptate actele normative de planificare bugetară pentru anul 2021 și anume: legea bugetului de stat, BASS și FAOAM, precum și legea pentru modificarea actelor normative necesare pentru implementarea acestora.



La final, ministrul a menționat că până astăzi au fost achitate toate plățile din bugetul de stat și finanțate integral toate documentele de plată prezentate spre executare de către instituțiile bugetare în Trezoreria de Stat.



Șeful Executivului și-a exprimat speranța că noul an va fi unul prosper, iar lucrurile bune vor fi continuate: „Suntem la sfârșit de an și de mandat. Am toată convingerea și sper că Republica Moldova are o șansă nouă de dezvoltare și prosperare. Țara noastră a reușit să parcurgă acest an, cu multe provocări, într-o manieră acceptabilă. Indicatorii economici sunt destul de buni. Ceea ce înseamnă ca RM are deja imunitate la provocări. Vreau să rog cetățenii să aibă încredere în ei și în capacitățile țării noastre.”



Ion Chicu a mulțumit lucrătorilor medicali aflați în prima linie de luptă cu Covid-19, dar și Organizației Mondiale a Sănătății care a oferit Republicii Moldova suport consistent în toată această perioadă complicată.



„Vreau să mulțumesc din inimă și să mă închin tuturor medicilor care în acest an și-au scos în evidență profesionalismul. Multora din noi ne-au salvat viața. Așa cum arată statisticile, RM are o rată a fatalității mică, iar asta se datorează exclusiv medicilor. Mulțumesc partenerilor noștri externi pentru colaborare, sprijin material și moral. În mod special aduc mulțumiri OMS care ne-au îndrumat, ne-au ajutat, ne-au făcut recomandările necesare și ne consultă în continuare pe subiectul vaccinului anti-Covid. Sunt optimist și cred că în luna Ianuarie RM va primi un vaccin de producție occidentală, pe lângă cele 200 de mii de doze promise și de statul român”, a subliniat premierul.



Pe final, prim-ministrul a mulțumit partenerilor externi pentru sprijinul constant acordat țării noastre, dar și cetățenilor Republicii Moldova pentru responsabilitate și spirit civic.



„Mulțumesc, din numele echipei pe care am condus-o, tuturor cetățenilor care au manifestat spirit civic, au muncit, au salvat țara de colaps, inclusiv agenților economici care au achitat impozite și au adus contribuții la bugetul de stat. Le sunt recunoscător tuturor angajaților din ministere și instituții publice. Acolo sunt oameni profesioniști care reprezintă un adevărat patrimoniu al Republicii Moldova. Mulțumiri se îndreaptă și către ambasadorii acreditați la Chișinău. Cu toți diplomații am avut un dialog constructiv și o conlucrare frumoasă”, a conchis prim-ministrul.



Premierul Ion Chicu a anunțat că pe parcursul lunii ianuarie Guvernul va prezenta un raport amplu despre activitatea sa, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.