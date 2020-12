Astăzi, 29 decembrie 2020, 88 de afaceri inițiate de tineri au fost aprobate pentru finanțare nerambursabilă din bugetul de stat de către Comitetul de coordonare a Programului „Start pentru Tineri – o afacere durabilă la tine acasă”. Astfel, cele 88 de companii vor beneficia de granturi de până la 180 mii lei fiecare, creând peste 170 locuri de muncă. Pe parcursul anului 2020 au fost finanțate 152 de afaceri în sumă totală de circa 25 mil. lei, ceea ce va favoriza investiții în economie de circa 45 mil. lei.



Mai mult de jumatate din companiile selectate (56%) spre finanțare vor dezvolta afaceri în domeniul prestării serviciilor: închirierea ATV-urilor, activitatii de post-producție cinematografică; servicii educaționale pentru copii; sănătate și asistență socială, servicii fotografice și cinematografice, etc).



Menționăm faptul că 43% din companii activează în domeniul industriei prelucrătoare: prelucrarea lemnului / fabricarea de mobilă, industria alimentară/ fabricarea produselor de panificație; producerea lumânărilor, săpunurilor, produselor cosmetice, sucurilor naturale; ciocolatei artizanale și producerea sistemelor de scurgere, etc. Alte 14% din afacerile care vor primi finanțare își desfășoară activitatea în agricultură și zootehnie: apicultură; cultivarea ciupercilor; creșterea legumelor în seră; cultivarea cartofilor; fermă de iepuri; creșterea păsărilor pentru carne și ouă, etc.



Din numărul total al companiilor acceptate spre finanțare, circa 63% își desfășoară activitatea în mediul rural, iar 37% activează în mun. Chișinău. Cele mai active localități fiind mun. Chișinău, Ungheni, UTA Găgăuzia, Căușeni, Cahul, Orhei și Ialoveni.



Câștigătorii granturilor vor dezvolta afaceri inovative cum ar fi: producerea cuielor; cameră senzorială pentru copiii cu necesități speciale; producerea bastonașelor de cereale, producerea pastei de nuci, producerea laptelui vegetal din nuci și semințe; centru educațional pentru copii, metoda Soroban; pensiune turistică din 4 containere maritime, scoase din uz și reutilizate într-un stil etno-fusion; reciclarea anvelopelor uzate prin sistemul de procesare pe piroliză; fabricarea de huse pentru scaune și preșuri auto.



Totodată, din numărul total al proiectelor investiționale aprobate, 34 de afaceri vor fi co-finanțate (contribuția proprie a beneficiarilor în valoare de 20% din proiectul investițional) de către UN Women prin intermediul Proiectului „Măsuri de răspuns la nevoile stringente ale femeilor și fetelor care sunt marginalizate sau se află într-o situație vulnerabilă, agravată de Coronavirus (COVID-19). Acest proiect este implementat de ODIMM în parteneriat cu UN Women și cu suportul financiar din partea Guvernului Japoniei.



Amintim faptul că, până în prezent, 152 proiecte investiționale au fost aprobate pentru finanțare, dintre care: 72 afaceri sunt create/administrate de către femei, 19 companii sunt inițiate de către tineri defavorizați, iar 75% din afacerile administrate de tineri vor activa în zonele rurale. Programul național “START PENTRU TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” a fost lansat în luna februarie 2019 și are ca scop dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor și încurajarea inițierii afacerii, în special în zonele rurale, prin facilitarea accesului la resurse financiare, instruire, consultanță și mentorat în gestiunea și extinderea afacerii.