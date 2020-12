Potrivit Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, 34 aparate de ventilare pulmonară pentru pacienții cu COVID-19 în stare gravă, care necesită respirație asistată și 41 monitoare pentru pacienți au fost livrate în Republica Moldova. Echipamentul medical esențial a ajuns în țară grație sprijinului financiar și tehnic al Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății în cadrul inițiativei UE „Solidari pentru Sănătate” de combatere a pandemiei COVID-19 în țările Parteneriatului Estic.



Valoarea echipamentului medical este de aproximativ 1 milion euro și este una dintre cele mai mari donații din partea Uniunii Europene și OMS. Acesta urmează a fi repartizat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale conform necesităților instituțiilor spitalicești din țară pentru a putea face față numărului de pacienți internați cu COVID-19 în stare gravă și care necesită respirație asistată. De asemenea, la Chișinău au ajuns consumabilele pentru echipamentul medical donat anterior, cele 356 de concentratoare de oxigen și 210 pulsoximetre, pentru a asigura asistență medicală neîntreruptă și de calitate pentru copii și maturi.



„Sistemul medical face față situației epidemiologice actuale și numărului de internări, datorită suportului venit din partea partenerilor. Ne bucură faptul că eforturile noastre sunt consolidate și instituțiile medicale sunt dotate cu tot necesarul pentru a acorda asistență medicală necesară pacienților, îndeosebi celor cu forme grave ale bolii. Mulțumim Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății pentru solidaritate și implicare”, a menționat Alexandru Holostenco, Secretarul de Stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.



„În aceste vremuri de criză, Uniunea Europeană sprijină Republica Moldova în combaterea pandemiei COVID-19. Echipamentul livrat cu suportul Uniunii Europene și al partenerilor OMS prin intermediul inițiativei „Solidari pentru Sănătate” este un exemplu concret al sprijinului nostru. În plus, o nouă inițiativă, cu buget total de 5,1 milioane de euro, finanțată de Uniunea Europeană și cofinanțată și implementată de OMS, va începe în curând pentru a ajuta Republica Moldova să facă față amenințărilor actuale la adresa sănătății publice”, a declarat Dna Magdalena Mueller-Uri, șefa Secției Operațiuni de la Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.



Iuliana Garam, coordonatoarea programelor sisteme de sănătate și achiziții de la Biroul OMS din Republica Moldova a menționat: „Organizația Mondială a Sănătății și Uniunea Europeană sunt în continuare alături de lucrătorii medicali din prima linie în lupta cu COVID-19. Livrarea aparatelor de ventilare pulmonară, indicate pentru gestionarea pacienților care suferă de insuficiență respiratorie acută sau cronică reprezintă echipamente vitale în salvarea vieții pacienților cu COVID-19.”



Donația aparatelor de ventilare pulmonară și a monitoarelor pentru pacienți face parte din răspunsul Uniunii Europene și al Organizației Mondiale a Sănătății la pandemia COVID-19, ce a înregistrat până la ora actuală peste 79,9 milioane de cazuri în 216 de țări și teritorii în întreaga lume. Până la 29 decembrie 2020, în Republica Moldova s-au înregistrat 141.924 cazuri.



La 27 martie 2020, Uniunea Europeană a anunțat un pachet de asistență în valoare de 30,5 de milioane euro pentru a contribui la acțiuni de prevenire, detectare și răspuns la pandemia de COVID-19 în țările Parteneriatului Estic. Fondurile inițiale au fost utilizate pentru a răspunde necesităților imediate de urgență, precum procurarea de echipamente personale de protecție, instruirea lucrătorilor medicali și altui personal implicat în lupta cu COVID-19 și informarea populației despre măsurile de protecție. Pe termen lung, asistența va fi destinată fortificării capacității țării de a răspunde la situațiile de urgență în sănătate publică și sistemul de sănătate va spori accesul la tratamentul cu oxigen, necesar pacienților.



Proiectul are la bază sprijinul continuu al Uniunii Europene, OMS și al Națiunilor Unite acordat Republicii Moldova.