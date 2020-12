Cei mai buni 26 de antreprenori ai anului 2019 au fost distinși cu titluri de apreciere în cadrul a două concursuri republicane - „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM 2019”, organizat anual de Ministerul Economiei și Infrastructurii și „IMM - Model de Responsabilitate Social-Corporativă”, desfășurat de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Evenimentul festiv a avut loc, astăzi, la Palatul Republicii, cu participarea reprezentanților autorităților publice centrale și a mediului de afaceri.



La concursul republican „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM 2019” au participat 64 de antreprenori preselectați la nivel local din 10 raioane (dintre care, Anenii-Noi, Călărași, Căușeni, Dondușeni, Fălești, Leova, Ocnița, Rîșcani, Telenești, Ungheni) și UTA Găgăuzia.



În urma evaluării principalilor indicatori ai activității economice a antreprenorilor în anul de concurs față de anul precedent de activitate 2018, Comisia republicană de concurs a decis conferirea titlului de „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM 2019”, pentru locurile I și II la 20 de antreprenori, în cadrul a 10 nominalizări: Cel mai bun antreprenor în sfera de producție, Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului economic „verde”, Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului, Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii, Cel mai bun antreprenor – exportator, Cel mai bun antreprenor – inovator, Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural, Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanță, Cel mai tânăr antreprenor, Cel mai bun antreprenor-femeie.



Prezent la eveniment, secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Mihail Lupașcu, a felicitat câștigătorii celor două concursuri republicane, menționând că le apreciază performanțele atinse în ceea ce privește calitatea și competitivitatea produselor.



„Ați înfruntat cu mult curaj greutățile acestui an pandemic, demonstrând că sunteți puternici și că nu există provocări fără soluții. Sunt mândru că avem antreprenori pe care să mizăm și de la care să luăm lecții de rezistență. În același timp, așteptăm performanțe și de la celelalte IMM-uri înregistrate în țara noastră. Sunt sigur că întreprinderile noastre au potențial de creștere și pot contribui la relansarea economică a țării ”, a spus Mihail Lupașcu.



Pentru premierea învingătorilor concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM 2019”, câștigătorii premiului I au primit câte 7 000 lei, iar câștigătorii premiului II au primit câte 5 000 lei.



De asemenea, 6 antreprenori au fost distinși cu premii în cadrul concursului „IMM - Model de Responsabilitate Social-Corporativă”, desfășurat de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii începând cu anul 2010. Concursul urmărește promovarea activităților de responsabilitate socială corporativă în rândul IMM-urilor.



„ODIMM, în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii a reușit și în acest an să scoată în evidență rezultatele Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Republica Moldova, acest parteneriat între organizații ne face mai puternici și mai consolidați în scopul nostru de a facilita viața antreprenorilor”, a menționat directorul general ODIMM, Iulia Costin.



Participanții la ediția din anul curent a acestui concurs sunt IMM-uri, care desfășoară activitate economică mai mult de 1 an, sunt rezidenți ai Republicii Moldova și au realizat cel puțin una dintre activitățile de responsabilitate socială corporativă.



În cadrul ceremoniei de premiere au fost înmânate diplome și câștigătorilor concursului ”IMM Model de Responsabilitate Social-Corporativă”. În anul 2020 în cadrul concursului au fost depuse 17 dosare din raioanele: Ialoveni, mun. Chișinău, Strășeni, Anenii Noi, Cahul, Dubăsari, Orhei, Călărași.



În urma evaluării dosarelor de către comitetul de evaluare au fost identificați 6 câștigători la nominalizările: Pentru realizări în protecția mediului înconjurător; Pentru realizări în domeniul responsabilității față de angajați; Pentru realizări în dezvoltarea comunității; Pentru realizări față de clienți, furnizori, parteneri de afaceri; Pentru utilizarea unui model de afacere verde și responsabilă; Premiul Mare pentru utilizarea mai multor acțiuni de responsabilitate social-corporativă.



Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, responsabilitatea socială corporativă reprezintă un concept, care încurajează companiile să ia în considerare interesele societății prin asumarea responsabilității pentru impactul pe care îl au activitățile lor asupra comunității, clienților, angajaților, acționarilor și asupra mediului ambiant. Acest angajament trece dincolo de obligațiile statutare de a respecta legislația și se manifestă în acțiuni voluntare de îmbunătățire a calității vieții pentru angajați și familiile acestora, a comunității și a întregii societăți.