Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova s-a convocat astăzi în ședință. În cadrul activități a fost audiat Viorel Chetraru, șef al Centrului Național Anticorupție (CNA), între anii 2012- 2017.



Viorel Chetraru i-a informat pe membrii comisiei că pentru prima dată CNA a conștientizat această tipologie ca o schemă unică de spălare a banilor în 2013. Înțelegerea tardivă a fost condiționată de mai mulți factori, inclusiv efectul suspensiv al deciziilor, ceea ce a făcut imposibilă demararea unor anchete cu privire la stabilirea ulterioară a originii. De asemenea, nu întotdeauna instituția financiar- bancară implicată raporta tranzacțiile. Mai mult ca atât, înțelegerea tipologiei și conturarea unor împrejurări și circumstanțe care ar fi permis pornirea unor urmăriri penale a întâmpinat dificultăți din cauza cooperării destul de rigide cu serviciile similare de peste hotare.



Potrivit lui Chetraru, în perioada anilor 2011 – 2014 instituția a inițiat 202 acțiuni pe marginea operațiunii de spălare a banilor, acțiuni inițiate în mod special peste hotare, cu implicarea serviciilor speciale din țările de origine și a țărilor de destinație. De asemenea, CNA a inițiat anchete și cu țările de destinație, inclusiv țările baltice, Franța, Germania, SUA pe acest domeniu.



La nivel național CNA a colaborat pe acest segment cu Consiliul Suprem al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție și Procuratura Generală, acțiune în urma căreia au fost pornite mai multe cauze penale în privința judecătorilor implicați în operațiunea Laudromat. Au fost inițiate anchete și puși sub învinuire mai mulți funcționari, inclusiv din Banca Națională.



Președintele comisiei, Inga Grigoriu, a menționat în cadrul ședinței, că pe lângă scopul de bază, comisia are și rolul de a preveni posibilele spălări de bani atunci când vor exista intenții de a le realiza, utilizând aceeași tipologie.



Comisia urmează să invite la audieri și alte persoane care au deținut funcții importante și dispun de informații la acest capitol.



Comisia pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova a fost creată la data de 30 noiembrie 2020 prin Hotărârea nr. 9 a Parlamentului.



Aceasta are drept scop identificarea persoanelor vinovate, tragerea acestora la răspundere în conformitate cu legislația Republicii Moldova, precum și purificarea instituțiilor de stat de persoanele care au fost implicate direct sau indirect în schema respectivă, anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.