În ziua când se împlinesc exact patru ani de mandat în funcția de Președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon a adresat un mesaj final cetățenilor țării, în calitate de șef de stat. Președintele Republicii Moldova a făcut următoarele declarații:



„Am remarcat că mi-a revenit un mandat dificil, pe care l-am putea diviza în trei etape:

- Confruntarea cu guvernarea oligarhică (2016 – 2019);

- Coaliția cu forțele de dreapta – Maia Sandu premier (iunie 2019 – noiembrie 2019):

- Asumarea responsabilității pentru situația din țară (2019 – 2020 (12 luni).



În pofida tuturor dificultăților, am reușit să facem mai multe lucruri bune pentru țară, pentru cetățeni. În această perioadă am vizitat circa 600 de localități, am acordat sprijin pentru circa 300 mii de cetățeni (familii cu mulți copii, tineri interpreți, pensionari, veterani). Nu regret nicio decizie luată și consider că am reușit să pun baza schimbărilor spre bine, am acționat ținând cont de nevoile oamenilor.



Pe final de mandat, aduc sincere mulțumiri:

- tuturor cetățenilor pentru onoarea oferită de a fi Președintele Republicii Moldova timp de 4 ani;

- doamnei Zinaida Greceanîi și domnului Ion Chicu pentru sprijin și conlucrarea extraordinară care a avut loc între instituțiile statului;

- miniștrilor, deputaților, colegilor din PSRM pentru lucrul într-o echipă frumoasă și profesionistă;

- angajaților din aparatul Președinției pentru profesionism și munca extraordinară;

- partenerilor de dezvoltare, corpului diplomatic acreditat pentru o colaborare eficientă și deschisă;

- jurnaliștilor cu care am cooperat în acest mandat, străduindu-mă să fiu foarte deschis;

- nu în ultimul rând familiei mele, care a trecut prin multe clipe grele, dar mi-a acordat tot sprijinul posibil.



Transmit următorului Președinte o instituție credibilă și puternică din toate punctele de vedere. Dacă în anul 2016 Președinția avea cea mai mică credibilitate din partea cetățenilor, astăzi instituția prezidențială este pe primele locuri în acest top, a devenit puternică, funcțională și a jucat rolul decisiv (în 2019) în scoaterea țării din captivitate. În acest sens, am îndemnat noul Președinte să conștientizeze responsabilitatea și rolul care îi revine.



În opinia mea, un Președinte al țării trebuie să fie:

- mediator între forțele politice și să identifice soluții de gestionare a crizelor politice (așa cum am procedat eu anul trecut creând o coaliție PSRM + PAS și DA);

- om de stat și nu un simplu politician, fiindcă interesele statului și ale cetățenilor trebuie să fie mai presus decât cele personale și partinice;

- aproape de oamenii simpli;

- echilibrat în relațiile cu partenerii străini;

- un Președinte al tuturor, oricât de dificil e acest lucru, fără a diviza cetățenii pe diverse criterii.



Referindu-mă la demisia Guvernului Chicu, vreau să subliniez că acesta a fost un Guvern profesionist care în condiții extrem de grele a gestionat mai multe crize fără precedent – seceta teribilă, pandemia COVID-19, criza economică.



Demisia în corpore a Guvernului este cea mai directă cale spre alegeri anticipate, în 2021.



Totodată, de mâine noul Președinte are toată responsabilitatea pentru situația din țară.



Eu revin la PSRM. În acest context exprim disponibilitatea colegilor mei socialiști de a purta discuții cu toți deputații din Parlament și cu noul Președinte în vederea numirii unui nou Guvern de tranziție sau elaborării unei foi de parcurs pentru anticipate.



Perioada următoare va fi una foarte importantă și mi-am stabilit două obiective principale de care mă voi ghida:

- să fac față încrederii pe care mi-au acordat-o cei circa 700 mii de cetățeni care m-au votat;

- să mă asigur că noua guvernare și noul Președinte vor lucra în interesul tuturor cetățenilor țării.



După sărbători ne revedem, cu noi proiecte, într-o nouă situație politică.”