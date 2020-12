Evoluția situației economice și a cooperării bilaterale dintre Moldova și Elveția au fost discutate astăzi, în cadrul celei de-a VII-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale moldo-elvețiene pentru cooperare comercial-economică. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de secretarul de stat, al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iuliana Drăgălin, iar partea elvețiană a fost reprezentată de Erwin Bollinger, Ambasador, șef direcție relații economice bilaterale, al Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice SECO, delegat al Consiliului federal pentru acorduri comerciale.



Părțile au evaluat situația economică în Republica Moldova și Confederația Elvețiană, în special, în contextul restricțiilor și crizei economice generate de pandemia de COVID-19. În același timp, au fost prezentate principalele măsuri implementate de către Guvernele ambelor țări pentru a limita contaminarea populației, dar și pentru a susține mediul de afaceri.



„Anul 2020 a fost unul dificil și cu multe provocări pentru fiecare dintre noi, care și-a pus amprenta asupra vieții economice și sociale la nivel mondial. Doar prin consolidarea efortului și prin diversificarea domeniilor de cooperare, vom putea depăși criza economică. Profitând de această ocazie, aș dori să-mi exprim recunoștința față de Guvernul Elveției pentru echipamentul medical furnizat Republicii Moldova cu o valoare totală de peste 1,3 milioane de euro pentru lupta cu consecințele pandemiei”, a afirmat Iuliana Drăgălin.



De asemenea, co-președinții au analizat evoluția comerțului și a fluxului investițional bilateral.



„Elveția este un partener economic important pentru noi, cu care avem o cooperare stabilă și continuă. Considerăm că potențialul relației economice și comerciale bilaterale ar trebui să se consolideze în domenii precum agricultura, energia regenerabilă, IT, industrie, turismul etc. Guvernul Republicii Moldova își concentrează eforturile pentru a promova reformele structurale eficiente, urmărind crearea unui climat de afaceri favorabil, atragerea investițiilor și promovarea exporturilor. Astfel, încurajăm partea elvețiană și companiile interesate să profite din plin de toate oportunitățile oferite de sectorul TIC, devenind rezidenți ai Moldova IT Park, dar și altor platforme industriale existente”, a specificat secretarul de stat.



La fel, în cadrul reuniunii comisiei interguvernamentale a fost agreată intensificarea relațiilor bilaterale în domenii economice vitale, precum cooperare pentru dezvoltare și asistența externă, mediu, agricultură, dezvoltare rurală, educație și cercetare, metrologie, cooperare multilaterală cu țările EFTA și Uniunea Europeană.



Tradițional, pe platforma comisiei, sunt analizate problemele și dificultățile cu care se confruntă mediul de afaceri din ambele țări, sunt consolidate mecanismele de cooperare în toate sectoarele economice și sunt identificate proiectele majore de investiții reciproce.



Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Elveția în anul 2019 a înregistrat peste 120 milioane de dolari, iar în perioada ianuarie-octombrie 2020, volumul total al comerțului a însumat peste 73 milioane de dolari. În Republica Moldova activează 103 întreprinderi cu capital elvețian, investițiile în capitalul social însumând 394,516 mln. lei, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.