Parlamentul Moldovei a anulat așa-numita lege a miliardului, care a transferat pe umerii cetățenilor datoria formată din cauza jafului miliardului.



56 de deputați au votat pentru adoptarea acestei decizii. Reprezentantul Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova, Rodgers Chawani, considera că „este un pas înapo” în reforma sectorului bancar inițiativa deputaților socialiști de a anula legea miliardului, cea prin care statul s-a obligat să restituie paguba în urma „furtului miliardului”. Guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, a declarat că acest lucru poate anula toate eforturile care s-au făcut pentru însănătoșirea sistemului financiar al Republicii Moldova.



Europa Liberă: Deputații socialiști au o inițiativă, vor să adopte Legea lustrației, iar sub incidența acestei legi nimerește și conducerea Băncii Naționale. Să admitem că este votată această lege, ce se întâmplă cu conducerea Băncii Naționale atunci, rămâne entitatea fără administrație?



Octavian Armașu: „A fost un an destul de dificil anul 2020 pentru Banca Națională. În primul rând, a fost un an plin de evenimente, sigur că vorbim de pandemie și de criza economică, dar au fost și alte lucruri mai complicate, mai multe provocări au fost pe care eu cred că Banca Națională le-a depășit cu demnitate și noi acum poate am devenit și mai puternici, și mai independenți, după aceste evenimente. Nu pot să zic că nu am deranjat lumea pe parcursul acestui an. Probabil că au fost oameni cărora nu le-a plăcut ce face Banca Națională și cum face Banca Națională, probabil că au fost oameni cărora le-am trecut drumul cu interesele, dar asta este funcția Băncii Naționale.



Noi acționăm în interesul public, acționăm în interesul oamenilor, cetățenilor care țin banii în sistemul financiar, care operează cu banii emiși de Banca Națională, noi vrem să le asigurăm lor stabilitate, vrem să le asigurăm lor liniște și condiții pentru dezvoltare și prosperare. Vorbim de faptul că, iată, am avut mai multe încercări, iată a mai venit acum una, Legea lustrației, ea vizează mai multe instituții, nu doar Banca Națională. Așa cum o văd eu, sincer, mie nu-mi prea vine să cred că va fi votată, pentru că ea are foarte multe aspecte neconstituționale. Astfel de legi au mai fost încercări să fie adoptate în alte țări și nu au avut sorți de izbândă. Lustrația este un exercițiu foarte complex, el se face uneori în unele țări, dar atunci când au schimbări, răsturnări importante de situație, când se răstoarnă niște regimuri dictatoriale, regimuri autoritare. Nu cred că am avut așa ceva în Republica Moldova, dacă a și fost, să zicem așa, o putere politică ce a avut unele derapaje, asta nu înseamnă că am fost chiar acolo, în al doilea rând, lustrația se face după anumite principii. Oamenii trebuie să aibă dreptul să-și apere onoarea și demnitatea, trebuie să se pornească de la principiile nevinovăției și atâta timp cât aceste principii se încalcă, legea aceasta nu are nicio perspectivă.”



Europa Liberă: Dacă eventual este votată, sub incidența acestei legi cad conducătorii instituțiilor care au fost numiți, așa se zice, în perioada regimului Plahotniuc, din 2016 până în 2019.



Octavian Armașu: „Faptul că ai fost numit într-o anumită perioadă într-o funcție încă nu este o culpă în sine, ne te face vinovat, oamenii trebuie să fie judecați după faptele pe care le fac.”



