Provocările pandemiei de Covid-19 asupra mediului de afaceri regional, dar și soluțiile de reziliență și adaptare rapidă la ultimele evoluții economice sunt subiectele care au reunit țările parteneriatului Estic într-o dezbatere pe platforma Conferinței IMM 2020, desfășurate astăzi, cu genericul „Țările Parteneriatului Estic: Provocări Comune. Soluții Comune”. La evenimentul organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECDE), instituțiilor responsabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri din Georgia, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan și Belarus.



În cadrul conferinței, Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, a afirmat că, în pofida tuturor provocărilor pandemiei la nivel național și global, țările Parteneriatului Estic întreprind măsuri de susținere a mediului de afaceri și de stimulare a creșterii economice. Întreprinderile mici și mijlocii contribuie într-o manieră decisivă la prosperitatea economiei naționale.



„IMM-urile au un rol incontestabil în dezvoltarea economiei naționale și crearea locurilor noi de muncă. De la începutul pandemiei și instituirea stării de urgență, Guvernul Republicii Moldova a depus eforturi de susținere a sectorului de afaceri. Prin totalitatea măsurilor adoptate, MEI pledează pentru creșterea rezilienței întreprinderilor moldovenești și a capacităților de adaptare rapidă la schimbările externe. Recalificarea forței de muncă, educarea de noi competențe, tehnologizarea și digitizarea, dezvoltarea regională inteligentă, valorificarea potențialului antreprenorial al emigranților, crearea condițiilor de dezvoltare a business-ului acasă sunt doar câteva din prioritățile noastre actuale. Împreună cu antreprenorii și alți actori importanți, vom continua eforturile de reabilitare economică și de aliniere la standardele și principiile economiei europene”, a precizat ministrul Usatîi.



Anatol Usatîi a trecut în revistă măsurile întreprinse de Guvern pentru a sprijini antreprenorii afectați de criza pandemică, referindu-se la programele de suport de stat și externe. De asemenea, ministrul a menționat că, în scopul identificării unor noi rezerve de creștere a activității economice și comerciale pentru producătorii de bunuri și furnizorii de servicii din țară, precum și pentru facilitarea interacțiunii la distanță între Guvern, comunitatea de afaceri și consumatori, Ministerul Economiei și Infrastructurii a efectuat o analiză a constrângerilor imediate, a identificat măsurile stimulatorii stringente și a aprobat o Foaie de parcurs prin care își propune drept scop impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltarea comerțului electronic.



„Asocierea în cadrul Parteneriatului Estic reprezintă un simbol al încrederii, deschiderii şi cooperării dintre Uniunea Europeană și cele șase state partenere din Europa de Est. Cu un partener ca Uniunea Europeană și cu eforturi susținute din partea autorităților celor 6 state vecine, am certitudinea că vom depăși această criză și vom spori oferirea de noi oportunităţi pentru a susţine o economie reziliență şi competitivă”, a spus directorul general al ODIMM, Iulia Costin.



Mathieu Bousquet, Șef al Unității C1, DG NEAR din cadrul Comisiei Europene, a reiterat susținerea continuă a Uniunii Europene pentru țările din vecinătatea estică.



Totodată, Daniel Quadbeck, Șef Unitate pentru Europa de Est și Caucazul de Sud, OCDE a spus că cercetările efectuate arată faptul că guvernele din țările estice au cheltuit 2% din PIB pentru susținerea economiilor naționale în perioada de criză.



În discursul său, Bruno Pozzi, Director, Regional Office for Europe, UNEP, EU4Environment a îndemnat partenerii din Europa de Est să susțină dezvoltarea durabilă.



La eveniment au mai participat reprezentanți ai Guvernului, parteneri de dezvoltare naționali și internaționali, asociații de business și agenți economici, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.