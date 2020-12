Secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iuliana Drăgălin, a participat, astăzi, la Business Summitul Moldova-România, unul din cele mai mari evenimente online, dedicat colaborării mediului de afaceri din cele două țări.



În cadrul evenimentului, antreprenori din sectorul IT, construcții, agricultură, retail tradițional și online, industrie, sănătate, bancheri, economişti, avocați și manageri din Republica Moldova şi România, alături de autorităti și asociații de business au discutat pe cele mai importate subiecte de interes comun, despre oportunitățile de colaborare și extindere pe cele două piețe, dar și despre investiții, finanțări, importuri și exporturi.



În intervenția sa, Iuliana Drăgălin a subliniat că, actualmente, România este cel mai important partener european al Republicii Moldova din punct de vedere comercial și investițional, care acordă susținere constantă țării noastre în procesul de implementare a Acordului de Asociere RM-UE, dar și asistență în sectoarele strategice ale economiei naționale.



„România a fost și este pentru noi un susținător ferm al ţării noastre în cadrul instituțiilor europene, în procesul de implementare a reformelor şi obiectivului de integrare europeană. Pe parcursul cooperării noastre bilaterale am reușit să obținem rezultate frumoase, de aceea este important și în continuare să ne consolidăm eforturile pentru generarea mai multor proiecte comune și istorii de succes, care vor contribui la creșterea economică. Încurajez companiile românești să-și lanseze afacerile în Republica Moldova și să beneficieze inclusiv de facilitățile fiscale și condițiile atractive oferite de Zonele Economice Libere, Parcurile Industriale din Republica Moldova, platformele industriale multifuncționale, Moldova IT Park”, a spus Iuliana Drăgălin.



Secretarul de stat a menționat că o atenție majoră trebuie acordată și participării companiilor romanești în cadrul proiectelor de infrastructură, în special, de interconexiune prin intermediul podurilor, care reprezintă un element important pentru relațiile comerciale și activitatea agenților economici din ambele țări.



La ora actuală, în Republica Moldova își desfășoară activitatea 1709 companii românești, investițiile în capitalul social însumând 3,8 miliarde lei. La acest capitol, România se clasează pe locul întâi printre principalii investitori ai țării noastre, atât după valoarea capitalului investit cât și după numărul de întreprinderi cu capital românesc, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.