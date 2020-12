Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, însoțit de secretarul de stat al ministerului, Iuliana Drăgălin, s-a întâlnit astăzi cu membrii Asociației Investitorilor Străini (FIA), în cadrul unui breakfast de afaceri. Principalele subiecte ale discuției au vizat intensificarea dialogului dintre investitorii locali și străini cu instituțiile statului, îmbunătățirea politicilor pentru mediul de afaceri, măsurile Guvernului de susținere a businessul în contextul crizei pandemice.



Anatol Usatîi a menționat că, actualmente echipa Ministerului Economiei și Infrastructurii lucrează la o agendă amplă de acțiuni pentru relansarea economiei naționale și susținerea antreprenorilor afectați de pandemia de COVID-19. Deoarece sfera serviciilor și cea a comerțului au fost grav afectate de restricțiile de activitate impuse pe durata pandemiei, o mare parte din aceste acțiuni țintesc dezvoltarea comerțului electronic, conexiunea digitală dintre business și autorități. De asemenea, au fost făcute o serie de modificări a cadrului legal, care vin să aducă mai multă claritate în activitatea comercială.



„Misiunea noastră este de a crea un mediu confortabil pentru activitatea antreprenorială și investițională, iar principalul partener al nostru în acest proces este mediul de afaceri. De aceea, Guvernul este deschis pentru identificarea și în continuare a celor mai optime soluții la nevoile antreprenorilor”, a menționat Anatol Usatîi.



Referindu-se la implementarea Foii de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic, ministru a afirmat că deja a fost elaborat un Proiect de lege pentru modificarea a 26 de acte normative. Astfel, se urmărește depășirea impedimentelor în interacțiunea la distanță a antreprenorilor cu mai multe autorități publice și echivalarea actelor și deciziilor pe suport digital și pe suport de hârtie, recunoașterea semnăturilor electronice calificate emise de prestatori calificați din UE, reglementarea procedurii de înregistrare la distanță a întreprinderilor și modificarea documentelor de constituire etc.



„Digitizarea economiei este o nouă paradigmă de dezvoltare a economiei, bazată pe procese de interacțiune transparente și rapide dintre business, cetățeni și autorități. Am început cu o Foaie de parcurs în care am inclus mai multe soluții pentru digitalizare, avem susținerea partenerilor sociali și a instituțiilor publice de resort, de aceea sunt sigur că vom reuși să ne atingem obiectivul”, a adăugat ministrul.



La final, Anatol Usatîi și-a exprimat disponibilitatea de a se consulta mai des cu asociația. În același timp, ministrul a încurajat membrii FIA să vină cu propuneri de îmbunătățire a politicilor pentru mediul de afaceri şi să semnaleze instituția de fiecare dată când apar situații care i-ar putea afecta, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.