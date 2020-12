Dialogul și relațiile de cooperare bilaterală moldo-nipone în domeniile comercial-economic, investițional, cultural și umanitar au fost subiectele de pe ordinea de zi a reuniunii în format on-line a membrilor Grupului parlamentar de prietenie Republica Moldova – Japonia.



La reuniune au participat deputații Grigore Novac, Președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Japonia, Iurie Reniță, vicepreședinte al Grupului, Monica Babuc și Vladimir Bolea, membri ai Grupului.



Din partea Dietei Naționale a Japoniei au participat Yoshimasa Hayashi, Președintele Grupului de prietenie Japonia – Republica Moldova, Yuichiro Tamaki, Vicepreședintele Grupului de prietenie Japonia – Republica Moldova, Kenzo Fujisue, Secretar general al Grupului de prietenie Japonia – Republica Moldova.



În cadrul reuniunii, interlocutorii au pus în discuții subiectele ce țin de investiții, asistența în medicină, dar și relațiile comerciale dintre ambele țări, Japonia fiind un partener important pentru Republica Moldova în schimburile comerciale.



Potrivit Președintelui Grupului din partea Republicii Moldova, Grigore Novac, în prezent 11 întreprinderi nipone activează pe piața din țara noastră. Deputatul a subliniat că statul este deschis pentru continuarea unei strânse cooperări între ambele țări, în diverse domenii. „Încurajăm și invităm companiile nipone să investească în Republica Moldova, să se implice în parcurile industriale, dar și Zonele Economice Libere. Contăm în continuare pe sprijinul dvs. și aducem mulțumiri statului nipon pentru suportul constant, în special în lupta cu COVID-19”, a declarat deputatul Grigore Novac.



La rândul său, Vicepreședintele Grupului, Iurie Reniță și-a exprimat recunoștința pentru implicarea Japoniei în consolidarea relațiilor bilaterale, menționând că Republica Moldova are nevoie în continuare de asistența niponă. “Apreciem înalt suportul Japoniei pentru Republica Moldova în domeniul economiei, culturii, agriculturii etc. Ne dorim diversificarea cooperării bilaterale, precum și implicarea businessului, companiilor care sunt mereu binevenite în țara noastră”, a punctat Iurie Reniță.



Vicepreședintele Parlamentului Monica Babuc a reiterat importanța sprijinului oferit de Japonia, în special în domeniul educației și culturii. “În perioada în care am fost ministru al Educației, Culturii și Cercetării am avut o colaborare de succes în ceea ce ține de proiectele de infrastructură în școlile din Republica Moldova. Aduc mulțumiri, în acest sens, Japoniei și o spun cu certitudine că această componentă parlamentară trebuie dezvoltată în continuare”, a menționat Monica Babuc.



Deputatul Vladimir Bolea a remarcat acordarea asistenței nipone pentru țara noastră în domeniul medicinii. “De-a lungul anilor, Republica Moldova a beneficiat de asistenţă constantă, în special în cadrul Programului „Kusanone” începând cu anul 2008, până la moment fiind implementate peste 40 de proiecte ce depășesc suma totală de peste 3 milioane dolari, acestea contribuind la fortificarea capacităţilor instituţiilor medicale şi creşterea calităţii serviciilor prestate populaţiei deservite. Aducem recunoștință și mizăm pe suportul dvs în continuare”, a subliniat deputatul.



Oficialii niponi și-au exprimat deschiderea pentru fortificarea relațiilor dintre Japonia și Republica Moldova, menționând că își doresc implicarea activă în economia țării noastre. „Avem mai multe subiecte pe agenda de lucru și suntem deschiși pentru o strânsă prietenie. Vom acorda tot suportul, în special în implementarea noilor tehnologii, oferirea de echipamente, astfel ca productivitatea companiilor, fabricilor de prelucrare să crească. Ne dorim să sporim colaborarea țărilor noastre”, a declarat Yoshimasa Hayashi, Președintele Grupului din partea Japoniei.



Grupul parlamentar de prietenie dintre Republica Moldova și Japonia are drept scop dezvoltarea relațiilor moldo-nipone, anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.