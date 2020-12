Agenția Proprietății Publice anunță pentru perioada 27 noiembrie - 31 decembrie 2020, desfășurarea unei runde de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, în particular:



la data de 16 decembrie 2020, ora 10:00 se va desfășura licitația cu strigare pentru privatizarea a 24 bunuri proprietate publică de stat, inclusiv: cota socială din S.C. „IT-Cafe” S.R.L., 2 întreprinderi de stat ca complexe patrimoniale unice (Întreprinderea afiliată „Tabăra de însănătoșire pentru copii „Avtodorojnik”, Ucraina, or.Sergheevka; Î.S. „Pita Service”, or. Basarabeasca), precum și 21 complexe de bunuri și bunuri imobile, printre care: Baza turistică „Moldova”, Ucraina, reg. Transcarpatică, s.Iasinea; Baza de odihnă „Ciaica”, Ucraina, or.Koblevo; Baza de odihnă „Lux”, mun. Chisinau, or. Vadul lui Vodă, inclusiv 6 bunuri imobile (terenuri pentru construcții).

Termenul limită de depunere a cererilor - 15 decembrie 2020, ora 16:00.



În perioada 22 – 31 decembrie 2020, pe piața reglementată, prin intermediul Bursei de Valori, se vor desfășura licitații cu strigare pentru vânzarea pachetelor de acțiuni proprietate publică de stat, în loturi unice, din 14 societăți pe acțiuni, inclusiv: pachetele de acțiuni din 10 societăți de întreținerea drumurilor (S.A. „Drumuri-Cimișlia”; S.A. „Drumuri-Căușeni”; S.A. „Drumuri-Orhei”; S.A. „Drumuri-Soroca”; S.A. „Drumuri-Criuleni”; S.A. „Drumuri-Rîșcani; S.A. „Drumuri-Cahul”; S.A. „Drumuri-Ialoveni”; S.A. „Drumuri-Strășeni”; S.A. „Drumuri-Edineț”), precum și acțiunile statului din S.A. „Institutul de cercetări științifice „Rif-Acvaaparat”; S.A. „Metalferos”; S.A. „Hotelul „Chișinău”, S.A. „Alimentarmaș” (în proces de insolvabilitate).

Informații suplimentare referitor la modul de familiarizare cu documentele privind bunurile expuse la vânzare pot fi solicitate la Agenția Proprietății Publice (camera de date), tel/fax +373 (22) 221-457, tel. +373 (22) 238-089, +373 (22) 234-589.



Comunicatele informative privind expunerea bunurilor proprietate publică la privatizare au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova la 27.11.2020 și pe pagina web. a Agenției Proprietății Publice.