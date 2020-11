Circa 60 de companii dar și instituții naționale de suport în afaceri din Republica Moldova și Japonia și-au dat întâlnire la a 2-a ediție a Forumului de Afaceri „Business Bridges Japan-Moldova”, inițiat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Organizația Japoneză pentru Comerț Exterior (JETRO). La evenimentul online au participat Prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu, E.S. Katayama Yoshihiro, Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Hoshino Yoshitaka, vicedirectorul executiv al JETRO Tokyo, precum și reprezentanții instituțiilor de profil ale statului.



În deschiderea evenimentului, premierul Ion Chicu a prezentat investitorilor japonezi avantajele dezvoltării afacerilor IT în Republica Moldova, invitând companiile nipone să exploreze aceste oportunități.



„Conectată la piețele digitale ale statelor din Vest și Est, cu o infrastructură TIC modernă, cu forță de muncă calificată și multilingvă, costuri reduse de afaceri, parc IT și legislație viza IT, Republica Moldova, o țară mică, dar alfabetizată digital - este un loc ideal pentru dezvoltarea și pilotarea noilor servicii și produse IT”, a declarat Ion Chicu.



La rândul său, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, E.S. Yoshihiro Katayama a apreciat importanța discuțiilor dintre antreprenorii ambelor țări, care poate amplifica ponderea schimburilor comerciale bilaterale.



Hoshino Yoshitaka, vicedirectorul executiv al JETRO Tokyo a subliniat faptul că relațiile economice bilaterale pot fi extinse prin parteneriate de afaceri durabile și reciproc avantajoase.



Iulia Costin, director general ODIMM a reiterat sprijinul oferit de organizație companiilor autohtone în demersurile de accesare a piețelor străine.



“Portofoliul ODIMM oferă o gamă largă de programe de suport în afaceri care au menirea să susțină antreprenorii moldoveni în calea de creștere și internaționalizare. În același timp, ODIMM implementează un program dedicat Digitalizării ÎMM prin intermediul căruia vor fi susținute 300 de afaceri în demersul lor de valorificare a oportunităților pe piața on-line, a potențialului inovativ și tehnologic”.



Forumul de afaceri virtual este la cea de-a 2-a ediție și se desfășoară în perioada 25-27 noiembrie 2020 cu scopul de a informa comunitatea de afaceri din Japonia despre oportunitățile investiționale și de cooperare cu Republica Moldova în sectoarele IT & BPO.



Timp de 3 zile, în cadrul evenimentului vor fi organizate peste 30 de ședințe bilaterale dintre companiile din Republica Moldova și reprezentanți ai companiilor nipone din lume.



Evenimentul este organizat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Organizația Japoneză pentru Comerț Exterior (JETRO) cu sprijinul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în Politici Economice”, implementat de GIZ Moldova cu suportul financiar al Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).