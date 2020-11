Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, a participat, astăzi, la Reuniunea Miniștrilor Transporturilor din statele membre ale Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN). Evenimentul s-a axat pe tematica digitalizării sectorului transporturilor la nivel regional și internațional. Reuniunea a fost prezidată de Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din România și s-a desfășurat cu participarea reprezentanților statelor membre ale OCEMN, precum Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Macedonia, România, Federația Rusă, Serbia, Turcia, Ucraina.



În cadrul evenimentului, Anatol Usatîi a afirmat că Republica Moldova susține cu fermitate inițiativele Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră care vizează dezvoltarea unor sisteme de transport eficiente, integrate și durabile.



„Luând în considerare tendința mondială de tranziție la formatul electronic al documentelor, dezvoltarea serviciilor digitale va crește semnificativ eficiența transportului. În special, în contextul pandemiei de COVID-19, serviciile digitale și-au demonstrat importanța și actualitatea. De aceea, Republica Moldova își confirmă sprijinul pentru proiectele e-PERMIT și e-CMR, care vor consolida piața serviciilor de transport rutier și vor contribui la creșterea economică”, a declarat Anatol Usatîi.



În cadrul Reuniunii din acest an s-a discutat despre starea actuală și perspectivele de dezvoltare ale rețelei de transport din regiunea Bazinului Mării Negre, avansarea procesului de implementare a principalelor proiecte demarate sub egida OCEMN, precum și noile oportunități de digitalizare a sectorului transporturilor în contextul a pandemiei de COVID-19.



În acest an, Reuniunea a fost găzduită de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din România, care exercită președinția. Potrivit ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din România, Lucian Nicolae Bode, în această perioadă este imperativă mobilizarea eforturilor în vederea facilitării transporturilor în regiunea Bazinului Mării Negre.



„Răspunsul la provocările globale, nu poate fi decât unul comun, bazat pe solidaritate și cooperare. De asemenea, nu este suficient doar să consolidăm cooperarea regională și internațională, ci este necesar să consolidăm sistemele naționale de transport, astfel încât să asigurăm o reziliență la crize și situații care, din păcate, nu pot fi prevăzute. Îndeplinirea măsurilor și introducerea acestora spre coordonare la nivel regional va determina scăderea nivelului de vulnerabilitate a sistemelor noastre de transport și va asigura o pregătire mai bună pentru alte potențiale crize”, a declarat Lucian Nicolae Bode.



Reuniunea Miniștrilor de Transport din cadrul OCEMN s-a încheiat prin adoptarea unui Raport comun privind prioritățile şi obiectivele organizației, în special măsuri necesare de implementat în contextul pandemiei de COVID-19.