În cadrul declarațiilor de presă ale premierului, de după ședința comună a conducerii de vârf a țării, Ion Chicu a menționat că politica bugetar-fiscală pentru anul 2021 va oferi mai multă flexibilitate Autorităților Publice Locale pentru unele taxe, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.



„Guvernul nu renunță la ideea de a plafona taxele locale, pentru că este o măsură de protecție a businessului de unele decizii nu tocmai inspirate ale unor autorități publice locale. Am văzut unele speculații făcute de reprezentanții unor asociații sau unii primari, care nu sunt întemeiate - transferurile de la bugetul de stat vor acoperi toate cheltuielile necesare APL”, a spus Ion Chicu.



De asemenea, prim-ministrul a remarcat că bugetul și politica bugetar-fiscală pentru 2021 prevăd mai multe măsuri de susținere a mediului de afaceri, pentru că pe fundalul pandemiei, businessul va trebui susținut în continuare de Guvern.



Una dintre cele mai importante este menținerea locurilor de muncă, prin subvenționarea impozitelor aferente salariilor. Pentru aceasta vor fi alocate 300 milioane de lei, în primă etapă, exclusiv pentru subvenționarea impozitelor aferente angajării persoanelor care, la moment, nu au relații cu bugetul.



„Dacă angajatorii vor lua la serviciu persoane care se află peste hotarele Republicii Moldova, fie vor ieși de pe băncile facultății, fie persoane care se află în șomaj mai mult de un an, în asemenea condiții Bugetul de stat va subvenționa impozitele pentru salariu, ceea ce înseamnă scutirea de 42-45% din plăți raportat la fondul salarial. Este un suport foarte semnificativ, noi sperăm și suntem siguri că acest instrument va fi de ajutor agenților economici care activează și plătesc salarii oficial”, a specificat prim-ministrul, exprimând speranța că Parlamentul va funcționa în continuare la fel de cooperant precum la ultima ședință.



„Am văzut că fracțiunile au susținut inclusiv proiectul de lege pentru sporirea independenței Băncii Naționale. Am văzut că deputații pot să-și consolideze eforturile atunci când trebuie votate proiecte importante pentru țară, or asemenea proiecte vor trebui promovate și în continuare.”



În agricultură lucrurile s-au îmbunătățit, s-au semănat intens culturi de prima grupă, ceea ce înseamnă că va fi asigurată securitatea alimentară a țării. „Eu sper că problemele legate de secetă vor rămâne în acest an, iar în 2021 odată cu votarea Bugetului și Politicii bugetar-fiscale vom intra într-un an nou mai bun, mai calm, an în care societatea noastră se va consolida în jurul unor proiecte bune pentru Republica Moldova”, a precizat premierul.



În condițiile în care situația pandemică rămâne una complicată și se agravează nu doar în țara noastră, dar și în întreaga lume, șeful Guvernului a încheiat declarațiile prin a face un apel către societate. „Trebuie să fim atenți, precauți, purtați vă rog măști. Am văzut decizia Comisiei de la Chișinău, rugăm cetățenii să se conformeze, pentru că sănătatea este în primul rând în mâinile Dvs. Noi continuăm să susținem medicii, continuăm majorarea salariilor și dotarea spitalelor cu echipamente, există locuri libere în spitale, dar acest lucru nu înseamnă că ele nu se vor epuiza, dacă vom continua această tendință. Trebuie să ne unim eforturile”, a conchis prim-ministrul.