Purtarea măștilor de protecție devine obligatorie în toate spațiile publice deschise, pe întreg teritoriul mun. Chișinău. De asemenea, măsura de protecție prin acoperirea nasului și gurii rămâne valabilă pentru spațiile închise, inclusiv în transportul public. Aceste restricții au fost aprobate de Comisia extraordinară de sănătate publică a municipiului Chișinău, în ședința de vineri, 20 noiembrie 2020.



Nerespectarea măsurilor impuse de autorități constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru atragerea la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.



Astfel, comisiile intersectoriale, în comun cu Direcţia de poliţie a municipiului Chişinău și Centrul de Sănătate Publică Chișinău, vor efectua verificări și controale inopinate în piețe, magazine, centre comerciale, restaurante, săli de sport etc., în scopul documentării măsurilor de sănătate publică aplicate (termometria corectă a vizitatorilor, purtarea măștilor de protecție, respectarea distanței fizice, disponibilitatea dezinfectanților etc.).



În context, administrația publică locală va organiza consultări cu reprezentanții HoReCa din capitală, în scopul aprobării deciziilor raționale, în contextul creșterii ratei de infectare a populației cu coronavirus.



De asemenea, CESPMC recomandă instituțiilor publice municipale și celor de drept privat să implementeze un orar gradual de muncă pentru angajați, cu începerea programului de la 7:00, 7:30, 8:00, 8:30 și 9:00.



Autoritățile administrației publice locale din municipiul Chișinău, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat, care activează pe teritoriul administrat, locuitorii municipiului, inclusiv ai localităților suburbane, alte persoane fizice, aflate pe teritoriul municipiului Chișinău, se vor conforma respectării stricte a măsurilor de sănătate publică, pentru combaterea infecției COVID-19.



Hotărârea Nr. 27 din 20.11.2020 CESPMC by Primăria Chișinău on Scribd