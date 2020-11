Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, a participat astăzi la deschiderea celei de-a VII-a ediții a forumului economic „Moldova Business Week” (MBW). Forumul oferă comunității de afaceri internaționale și locale oportunitatea de a explora noile tendințe economice globale și de a descoperi potențialul investițional al Republicii Moldova.



De asemenea, participanții vor discuta despre relațiile comerciale și investiționale în noua realitate, dar și modul în care Moldova poate realiza așteptările investitorilor.



În cadrul evenimentului, Anatol Usatîi a prezentat potențialul economic al Republicii Moldova și oportunitățile privind crearea, dezvoltarea și extinderea afacerilor locale și internaționale.



Potrivit ministrului, printre sectoarele cele mai competitive din Republica Moldova se numără infrastructura și dezvoltarea pieței energetice, sectorul transporturilor, turismului, IT, automotiv etc.



De asemenea, Anatol Usatîi a vorbit despre elaborarea Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030, care își propune încorporarea politicilor de atragere a investițiilor și promovarea exporturilor în setul de politici intersectoriale pe termen lung pentru domeniul economic, alături de creșterea competitivității, îmbunătățirea mediului de afaceri și a mediului investițional, sprijinirea sectorului IMM-urilor, dezvoltarea inovației și modernizării tehnologice, tranziția către o economie durabilă și digitală.



La final, ministrul a încurajat antreprenorii să aibă încredere și să investească în Republica Moldova, iar Guvernul, la rândul său, va asigura cadrul regulator favorabil, precum și noi programe de susținere a businessului.



În acest an „Moldova Business Week” reunește peste 1000 de reprezentanți ai mediului de afaceri din Moldova și străinătate, autorități, parteneri de dezvoltare, experți în domeniu. Evenimentul este organizat de Agenția de Investiții și se desfășură în perioada 19-20 noiembrie 2020, în format digital, cu transmisiune live, și poate fi accesat de persoanele interesate din orice colț al lumii.