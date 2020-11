Prim-ministrul Ion Chicu a prezidat astăzi a treia ședință din acest an a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului. Pe agenda discuțiilor s-au regăsit un șir de subiecte ce țin de siguranța online a copiilor, acțiunile întreprinse în vederea desfășurării procesului educațional la distanță în condiții sigure pentru elevi și profesori, protejarea minorilor împotriva exploatării economice și a implicării în orice muncă, dar și necesitatea de racordare la standardele internaționale a cadrului normativ național în materie de protecția drepturilor copiilor.



Secretarii de stat au vorbit membrilor Consiliului despre etapele de realizare a Planului de acțiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020, care se află la etapa de încheiere. În această perioadă, responsabilii de la Ministerul Economiei, Ministerul Educației și Ministerul de Interne au reușit realizarea mai multor măsuri in domeniu, precum introducerea modului privind siguranța digitală în cadrul ciclului primar, organizarea a peste 4000 de acțiuni de instruire a copiilor, parinților și a cadrelor didactice privind masurile de prevenire a abuzurilor pe internet și implementarea Programului Național de alfabetizare digitală a cadrelor didactice. Totodată, au fost instruiți 80 de procurori și judecatori privind investigarea cazurilor de încălcare a drepturilor copilului în mediul online și elaborat un ghid metodologic care conține informații privind tactica investigațiilor și înfăptuirea justiției în acest context.



”Multe acțiuni prevăzute în acest Plan au valabilitate mai mare decât 2020, astfel este necesar și în continuare sa menținem focusată atenția instituțiilor statului asupra acțiunilor de asigurare a siguranței copiilor în utilizarea internetului. Este necesar să pregătim un Plan de acțiuni actualizat pentru perioada următoare, contăm pe suportul în continuare partenerilor noștri de la UNICEFF, CI ”LA Strada” și le mulțumim pentru suportul acordat Guvernului în acest proces”, a menționat premierul Chicu.



În cadrul ședinței, a fost discutată necesitatea de descurajare a fenomenului exploatării prin muncă a copiilor. Potrivit datelor prezentate de ministra Viorica Dumbrăveanu, în acest an au fost documentate 18 cazuri de încadrare în câmpul muncii a copiilor sub 16 ani. Astfel, a fost discutată necesitatea de a opera unele modificări la cadrul legal în domeniul muncii, și de a permite efectuarea controalelor inopinate: ”Vom opera modificările necesare, astfel încât să nu avem nevoie de o armată de inspectori pentru efectuarea verificărilor, dar să stabilim un mecanism clar de control al acțiunilor de exploatare a copiilor prin muncă” a menționat premierul Chicu.



A fost exprimată necesitatea actualizării Legii privind drepturile copilului, adoptată în 1994. În context, a fost discutată posibilitatea instituirii unui grup de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Convenției Lanzarote, care a fost ratificată de Republica Moldova în 2011.



Ședința Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului a avut loc în contextul pleiadei zilelor dedicate protecției copilului, marcate în luna noiembrie (la 17 noiembrie este Ziua internațională a studenților și Ziua internațională a copiilor născuți prematur, la 18 noiembrie - Ziua Europeană pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale, la 19 noiembrie – Ziua Internațională de prevenire a abuzului asupra copilului, iar la 20 noiembrie – Ziua universală a drepturilor copilului, zi în care Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Convenția privind Drepturile Copilului), potrivit unui comunicat difuzat de guvern.