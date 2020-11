57 dintre aceștia vor beneficia de Grant în valoare de până la 200 de mii de lei pentru digitalizarea proceselor în cadrul întreprinderii, iar alți 123 – de Business Vouchere de până la 20 de mii lei pentru accesarea serviciilor de dezvoltare a paginilor web și setare pe pagini de socializare ale afacerii. Prin intermediul unei sesiuni online organizate de ODIMM, antreprenorii au fost informați despre prevederile contractuale și pașii care urmează să-i întreprindă pentru valorificarea corectă a Grantului și Business Voucher-ului obținut.



În cadrul evenimentului, ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi a salutat perseverența și deschiderea antreprenorilor pentru implementarea noilor tehnologii informaționale în procesul de digitalizare a afacerilor.



„Una dintre lecțiile crizei pandemice este despre necesitatea imperativă a digitalizării serviciilor și afacerilor din țară. Mă bucur să constant că în mai puțin de jumătate de an de la lansarea Instrumentului de susținere privind digitalizarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii există un interes sporit și continuu al mediului de afaceri privind modernizarea, dezvoltarea și digitalizarea întreprinderilor. Vom munci asiduu și vom susține în continuare afacerile din țară pentru ca acestea să reușească să depășească efectele crizei pandemice”.



Directorul general ODIMM, Iulia Costin, a apreciat interesul antreprenorilor privind digitalizarea afacerilor și reorientarea afacerilor spre noile cerințe ale pieții.



“Mă bucur că antreprenorii autohtoni prin intermediul Instrumentului de susținere privind digitalizarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii își modernizează strategiilor de marketing și își orientează afacerile spre e-comerț. În condițiile actuale deloc ușoare prin care trece atât societatea în ansamblu, cât și sectorul IMM, utilizarea tehnologiilor informaționale și a celor digitale vor spori în mod semnificativ competitivitatea atât pe piața internă, cât și externă”.





Din cele 180 de companii selectate spre finanțare, 57 de întreprinderi vor primi granturi de până la 200 mii lei, iar 123 vor beneficia de Business Vouchere în valoare de 20 mii lei. Din totalul de companii deținătoare de granturi 30% sunt din domeniul agricol și agroalimentar, 20% - din industria prelucrătoare, 5% practică activități profesionale științifice și tehnice, 7% activează în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicații, 9% - activități de cazare și alimentație publică, 13% - în alte domenii (învățământ, servicii medicale, traduceri, etc).



Totodată, prin intermediul Instrumentului de susținere, 123 de întreprinderi vor accesa suport sub formă de Business Voucher pentru contractarea serviciilor de dezvoltare a propriei pagini web, setării pe pagini de socializare, elaborarea profilului on-line și descrierii activității companiei și produselor acesteia, aderarea la platforme de tip market-place, ce oferă posibilități de plăți online și aspecte logistice integrate.



Printre antreprenorii care vor primi suport financiar se numără Ion Tașcă, din satul Ciuciuleni, Hâncești, care are o afacere în domeniul agriculturii, și anume deține lanuri de viță de vie și de cereale. Cu ajutorul grantului își propune să instaleze un sistem de monitorizare a terenurilor care îi va permite să introducă și să colecteze date despre cantitățile de culturi cultivate, recoltă, starea pământurilor, asolamentul terenului.



“Datorită Instrumentului de susținere privind digitalizarea ÎMM-urilor vom reuși să instalăm acest soft pe care deja l-am identificat. Acesta ne va permite să monitorizăm performanțele terenurilor, și totodată, și pe cele ale companiei. Mai mult decât atât, sistemul ne va oferi și prognoza meteo pentru regiunea în care ne aflăm, iar astfel vom ști exact cum să programăm lucrările agricole”.



Antreprenorul Iulian Alexa și-a lansat o platformă online prin care oferă suport tehnic în digitalizarea afacerilor, cum ar fi: servicii de recepționare a plăților cu cardul, livrări automatizate, automatizarea de stocuri, etc. „Susținerea din cadrul Business Voucher este o contribuție la investițiile pe care vrem să le facem în continuare pentru îmbunătățirea capacităților companiei. Ne propunem să dezvoltăm market place-ul pentru a oferi cele mai bune servicii în materie de comerț online”.



Instrumentul de susținere privind digitalizarea ÎMM a fost lansat în luna iunie curent cu scopul de a susține transformarea și dezvoltarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii pentru a valorifica potențialul inovativ și a facilita accesul companiilor pe piețele interne și externe. Programul este finanțat din bugetul de stat și suplinit din fondurile Uniunii Europene, implementat de ODIMM, în comun acord cu Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Guvernelor Germaniei și Elveției, precum și cu partenerii de implementare - GoOnline al Asociației COR, Programul Startup Moldova dezvoltat de proiectul TEKWILL, cu susținerea USAID, Suedia și UK aid.