„Guvernul Republicii Moldova a fost consecvent în consolidarea sectorului TIC în ultimii ani, în acest sens fiind elaborate o serie de politici pentru susținerea sectorului. Doar câteva dintre aceste măsuri de impact sunt „Strategia Moldova Digitală 2020”, două documente de politici dedicate creșterii competitivității industriei IT și promovarea inovației digitale, Legea privind parcurile IT și IT Viza. Un rol special în acest domeniu îi revine startup-urilor tehnologice, datorită rolului lor de motor pentru promovarea inovației digitale. În acest sens încurajez antreprenorii și potențialii investitori să dezvolte și să promoveze soluții digitale adaptate la piața actuală, iar noi, la rândul nostru, vom munci și în continuare pentru a elabora instrumente de susținere în acest sens și a elimina constrângerile existente”, a declarat Anatol Usatîi, ministrul Economiei și Infrastructurii, în cadrul evenimentului de deschidere „Moldova Startup Week 2020”, care are loc în perioada 16-20 noiembrie.



Menționăm că, timp de cinci zile, startup-urile locale vor avea acces la conferințe și ateliere de lucru, informații despre potențiale surse de finanțare și programe de accelerare, lansări de inițiative antreprenoriale, schimb de experiență cu alte startup-uri din diferite domenii, întruniri cu potențialii investitori. Invitații internaționali vor împărtăși cu cei conectați poveștile lor de succes – de la eșec la reușite, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.



În prima zi a evenimentului au fost puse în discuție mai multe subiecte despre cadrul legal, modele de dezvoltare a ecosistemelor internaționale, programe dedicate și platforme de finanțare, precum și alte acțiuni pentru stimularea antreprenoriatului local bazat pe tehnologii și inovații. Alături de autoritățile publice, la acest panel au participat experți locali și internaționali, dar și parteneri de dezvoltare.



Ana Chirița, directoarea Proiectului Tekwill a declarat că „Moldova Startup Week” reprezintă cea mai importantă platformă locală în care toți cei implicați – autorități, asociații de profil, sectorul privat, parteneri de dezvoltare, comunitatea internațională – s-au aliniat pentru o misiune comună, cu un puternic impact pe viitor și care ne poate propulsa în topul ecosistemelor locale de startup-uri din lume. „Platforma va facilita întreținerea unui dialog constructiv pentru dezvoltarea economiei bazată pe tehnologie și inovație, aplicarea tendințelor internaționale și crearea oportunităților pentru startup-urile locale. „Moldova Startup Week 2020” face parte din seria de proiecte dezvoltate de Tekwill în cadrul Programului Național Startup Moldova. La eveniment vom cartografia ecosistemul și vom include Republica Moldova pe harta internațională – un angajament pe care ni l-am asumat de la crearea proiectului. Avem tineri cu idei inovative, iar cu expertiza și suportul necesar, ecosistemul local va intra pe trend ascendent”, a menționat Ana Chirița.



„Moldova Startup Week” este un eveniment marca Techstars, care are loc în peste 50 de țări din lume. Acesta este desfășurat în cadrul comunităților antreprenoriale pentru a aduce împreună oameni relevanți în construirea ecosistemului antreprenorial, de la reprezentanți ai administrației publice, viitori antreprenori, investitori și organizații de suport. „Techstars Startup Week” este organizat de Startup Moldova cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și a Suediei în cadrul Proiectului Tekwill.