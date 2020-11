Conform datelor preliminare, la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova au participat 1 650131 de alegători, ceea ce reprezintă o rată de participare de peste 52 la sută.



Din numărul de alegători, care și-au exercitat dreptul la vot în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin prezidențial din 15 noiembrie curent, 8, 44% - au vârsta cuprinsă între 18 și 25 ani; 24,58% - 26-40 de ani, 24,78% - 41-55 ani, 31,93% - 56-70 de ani și 10,27% reprezintă electoratul cu vârstă de peste 71 ani.



Din numărul total de votanți prezenți la urne pe parcursul zilei de ieri, componența de gen este următoarea: (45,67%) sunt bărbați și (54,33%) sunt femei.



La secțiile de votare deschise peste hotarele țării s-au prezentat la urne 260 079 de alegători, reprezentând cel mai mare număr de votanți de la organizarea secțiilor de votare în străinătate.



Cea mai activă participare s-a înregistrat în următoarele 10 secții de votare:



1/343 - or. Villeneuve -Saint –Georges, Republica Franceză;



1/397 - or. Northamton, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;



1/395 - or. Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;



1/393 - or. Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;



1/394 - or. Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;



1/340 – or. Paris, Republica Franceză;



1/348 – or. Berlin, Republica Federală Germania;



1/349 - or. Frankfurt pe Main, Republica Federală Germania;



1/369 - or. Parma, Republica Italiană;



1/344 - or. Montreuil, Republica Franceză.



Până la această oră au fost procesate 99,91 % din procesele- verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, fapt ce îi conferă informației un caracter preliminar, până când la Comisia Electorală Centrală (CEC), vor fi prezentate documentele electorale în original.



Prin urmare, rezultatele preliminare arată că voturile alegătorilor au fost repartizate în felul următor:



Sandu Maia – au votat 941 574 alegători, sau 57,71%



Dodon Igor - a acumulat 690 027 voturi, ceea ce reprezintă 42,29%



Codul electoral prevede că, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin prezidențial este declarat ales candidatul, care a obținut cel mai mare număr de voturi.



Tot în condițiile prevederilor legale, Comisia Electorală Centrală are la dispoziție 5 zile pentru a întocmi un proces-verbal de totalizare a alegerilor, ulterior, în termen de 3 zile de la data semnării acestuia, va prezenta Curţii Constituționale un raport privind rezultatele scrutinului prezidențial.