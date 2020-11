Primăria municipiului Chișinău informează că autoritățile locale au alocat cca 556 mii lei, în calitate de ajutoare materiale pentru necesitățile copiilor aflați în dificultate, care sunt destinate pentru alimentație, haine, rechizite școlare, produse de igienă etc.



Această decizie a fost luată la ultima ședință a Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, prezidată de viceprimarul Angela Cutasevici, unde au fost examinate 131 de cazuri problematice cu implicarea minorilor.



Subiectele discutate în cadrul reuniunii se referă la acordarea ajutorului financiar prin intermediul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, aprobarea plasamentului planificat în Serviciul de tutelă/curatelă în familia extinsă sau persoane terțe, plasamentul în instituții de tip rezidențial, aprobarea asistenților parentali profesioniști, încetarea plasamentului în instituții rezidențiale din motivul reintegrării în familia extinsă/biologică etc.



Viceprimarul Angela Cutasevici a ținut să menționeze că interesele copiilor, în special a celor aflați în dificultate, reprezintă o prioritate pentru administrația publică locală, pentru că cei mici sunt parte a comunității în care trăim.



„Fiecare copil, indiferent de situația familiei din care provine, trebuie să aibă acces la educație și la un trai decent. Niciun copil nu trebuie neglijat. Iar Comisia de profil poate oferi un ajutor minim minorilor aflați în dificultate", a subliniat viceprimarul.



Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate activează în baza deciziei CMC nr. 2/9 din 20.11.2019 și are în calitate de membri reprezentanți ai fracțiunilor din Consiliu, șefii direcțiilor de sector pentru protecția drepturilor copilului și reprezentanți ai sectorului asociativ.