Primăria municipiului Chişinău informează că începând de luni, 09 noiembrie 2020, sunt operate modificări în itinerarul rutei de troleibuz nr. 36 ,,Orașul Chișinău - orașul Ialoveni". Aceasta va fi prelungită cu 3 km, până la ieșirea din orașul Ialoveni, direcția spre satul Piatra Albă.



Decizia a fost luată de către APL Chișinău, în comun cu Primăria orașului Ialoveni, ținând cont de necesitatea eficientizării serviciilor de transportare a călătorilor pe teritoriul localității din afara capitalei.



Astfel, ruta de troleibuz nr. 36 ,,Orașul Chișinău, Gara - orașul Ialoveni, Veniamin Zarzăre", va avea următorul itinerar:



Tur - în raza urbei: Gara - bd. Iu. Gagarin - bd. C. Negruzzi - bd. Ștefan cel Mare și Sfânt - str. V. Alecsandri - șos. Hâncești; în or. Ialoveni: str. Ștefan cel Mare și Sfânt.



Retur - în raza or. Ialoveni: str. Ștefan cel Mare și Sfânt - str. Alexandru cel Bun; în raza urbei: șos. Hâncești, str. Miorița - str. Gh. Asachi - str. Pan. Halippa - str. Ismail - bd. Ștefan cel Mare și Sfânt - bd. C. Negruzzi - bd. Iu. Gagarin - Gara.