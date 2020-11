Primele 57 de companii din Republica Moldova vor primi finanțare nerambursabilă de până la 200 mii lei pentru digitalizarea afacerilor. Totodată, alte 123 de întreprinderi vor beneficia de Business Vouchere în valoare de 20 mii lei pentru accesarea serviciilor de dezvoltare a paginilor web și setare pe pagini de socializare ale afacerii. Selectarea companiilor propuse spre finanțare a avut loc în cadrul ședinței Comitetului de supraveghere a „Instrumentului de susținere privind digitalizarea ÎMM”. Programul este finanțat din bugetul de stat și suplinit din fondurile Uniunii Europene.



Iuliana Drăgălin, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, președinte al Comitetului de supraveghere a programului, a evidențiat că digitalizarea și tehnologizarea afacerilor sunt elemente importante pentru asigurarea rezilienței la crize economice, precum cea cauzată de pandemia COVID-19.

„Mă bucur că tot mai mulți antreprenori sunt interesați să-și dezvolte continuu afacerile și au aplicat la Instrumentul de susținere privind digitalizarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii. În contextul actual este imperativ ca afacerile să-și modernizeze platformele online, astfel încât să-și vândă ușor produsele și serviciile”.



Directorul general ODIMM, Iulia Costin, a apreciat interesul antreprenorilor privind modernizarea strategiilor de marketing și orientarea spre e-comerț. „Suntem convinși că noul Instrument de susținere va oferi IMM-urilor oportunități importante în eficientizarea eficiența proceselor de producție, a capacității de inovare și generare a noilor modele de afaceri, iar utilizarea tehnologiilor informaționale și a celor digitale vor spori în mod semnificativ competitivitatea atât pe piața internă, cât și externă”.



Din cele 57 de companii, înaintate spre finanțare la Componenta de Grant, 30% sunt din domeniul agricol și agroalimentar, 20% - din industria prelucrătoare, 5% practică activități profesionale științifice și tehnice, 7% activează în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicații, 9% - activități de cazare și alimentație publică, 13% - în alte domenii (învățământ, servicii medicale, traduceri, etc).



38% din companii sunt localizate în mun. Chișinău, 29% - în regiunea de Nord a țării, 17% - în Centru, iar 16% - în regiunea de Sud și UTA Găgăuzia.



Totodată, prin intermediul Instrumentului de susținere, 123 de întreprinderi au fost înaintate spre finanțare în cadrul suportului sub formă de Business Voucher pentru contractarea serviciilor de dezvoltare a propriei pagini web, setării pe pagini de socializare, elaborarea profilului on-line și descrierii activității companiei și produselor acesteia, aderarea la platforme de tip market-place, ce oferă posibilități de plăți online și aspecte logistice integrate.



Instrumentul de susținere privind digitalizarea ÎMM a fost lansat în luna iunie curent cu scopul de a susține transformarea și dezvoltarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii pentru a valorifica potențialul inovativ și a facilita accesul companiilor pe piețele interne și externe.



Programul are 3 Componente: Informare și comunicare; Instruire și formare antreprenorială; Finanțarea afacerilor. În perioada lunilor august – octombrie 2020 au fost desfășurate 16 sesiuni de instruire, în regim online, la care au participat 466 de reprezentanți ai ÎMM-urilor.Instrumentul de susținere privind Digitalizarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii este finanțat din bugetul de stat și suplinit din fondurile Uniunii Europene, implementat de ODIMM, în comun acord cu Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Guvernelor Germaniei și Elveției, precum și cu partenerii de implementare - GoOnline al Asociației COR, Programul Startup Moldova dezvoltat de proiectul TEKWILL, cu susținerea USAID, Suedia și UK aid.