Comisia Electorală Centrală anunță că până la ora 18.00 au votat peste 1, 1 mil de alegători, ceea ce reprezintă o rată de participare de peste 39 la sută. Potrivit datelor preliminare, odată ce rata de participare a depășit 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale, putem spune că alegerile prezidențiale de astăzi pot fi considerate valabile.



În secțiile deschise în străinătate au votat, până la această oră, peste 106 mii de cetățeni cu drept de vot. Au fost deschise fără impedimente toate cele 16 secții de votare în Statele Unite ale Americii și Canada.



Aglomerațiile de cetățeni în apropierea secțiilor de votare au generat multiple sesizări ale organelor de control a ordinii publice din mai multe state, care indică neconformarea la cerințele impuse în context epidemiologic. CEC, alături de MAEIE, face apel public la solidaritate pentru a respecta cu strictețe condițiile sanitare țărilor gazdă care au permis realizarea dreptului electoral pentru cetățenii moldoveni în pofida provocărilor pandemiei COVID-19 cu care se confruntă acestea. Astfel, în procesul de votare, rugăm pe fiecare votant să urmărească respectarea cu strictețe a normelor de sănătate publică din statele de reședință.



La moment, sunt înregistrate aglomerații la unele secții de votare din străinătate în Canada, Israel, Belgia, Franța, Marea Britanie, Germania, Italia, Irlanda, România, Spania, Elveția, Cehia.



Din informațiile deținute de către CEC, cel mai activ s-a votat în secțiile de votare deschise în: Montreuil, Republica Franceză (peste 2 500 alegători), Londra, Marea Britanie (sediul misiunii) (peste 2 5 00 alegători), Londra, Marea Britanie (peste 2 100 de alegători), Paris, Franța (circa 2000 alegători).



În secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului s-a înregistrat, până la această oră, o prezență de circa 14 mii de persoane. Cea mai mare prezență a fost înregistrată într-o secție de votare deschisă în or. Rezina (peste 1250 de alegători), în Sănătăuca (rn. Florești – circa 800) și într-o secție din Varnița, rn. Anenii Noi (peste 720 de alegători). Cea mai mică prezență la urne se atestă în secția de votare deschisă în mun. Bălți (10 persoane), și în secțiile de votare din or. Ștefan Vodă și Coșnița, Dubăsari – până la 30 de alegători în fiecare.



Per general, profilul de vârstă a votanților arată în felul următor: circa 54 la sută dintre alegători sunt femei; iar peste 46 % sunt bărbați. Cei mai activi sunt votanții cu vârsta cuprinsă între 56-70 de ani (circa 35%), cei mai pasivi rămân a fi tinerii, de până la 25 de ani (peste 7% din cei așteptați la votare ce reprezintă această categorie de alegători).



Până la această oră, o parte din sesizările depuse în mod oficial la CEC, au fost examinate în mod regulamentar și oferite răspunsuri, în cazul altor e nevoie de documentare suplimentară.



CEC amintește alegătorilor că aceștia pot să-și exercite dreptul la vor până la ora 21.00. Biroul electoral poate decide asupra prelungirii, cu cel mult 2 ore, a termenului votării pentru a le permite alegătorilor care stau în rând la secţia de votare respectivă să-şi realizeze drepturile.