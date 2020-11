Comunitatea de afaceri locală și internațională va explora noile tendințe globale și va descoperi potențialul investițional al Republicii Moldova la cea de-a VII-a ediție a forumului Moldova Business Week. Evenimentul se va desfășura în perioada 19-20 noiembrie 2020 în format digital și este organizat de către Agenția de Investiții.



Moldova Business Week este cea mai mare platformă economică a țării, creată cu scopul de a promova imaginea țării, de a stimula fluxurile de investiții, de a informa despre oportunitățile oferite de către Guvernul RM, de a analiza tendințele din domeniu, dar și de a prezenta istoriile de succes ale proiectelor de investiții realizate în Moldova.



Ediția din acest an oferă participanților șansa de a explora strategiile schimbărilor globale prin prisma invitaților speciali, vizionari de talie mondială și oameni de afaceri:

• Michio Kaku – fizician și futurolog american de origine japoneză, autor al multor cărți devenite bestseller, cunoscut speaker și influencer. De asemenea, este cofondator al teoriei corzilor și profesor la catedra de fizică teoretică Henry Semat de la Graduate Center, City University din New York. În calitate de futurist, Kaku prezice tendințe care afectează afacerile, finanțele și modul nostru de viață.

• Binod Kumar Chaudhary – om de afaceri, om politic și filantrop nepalez. Este președinte al Grupului Chaudhary Nepal și al CG Corp Global, care cuprinde 160 de companii și 123 de branduri. A fost recunoscut ca fiind cea mai bogată persoană din Nepal și singurul miliardar al țării, având o avere netă estimată la 1,7 miliarde de dolari în 2019.



La eveniment vor participa și alți invitați internaționali, vorbitori guvernamentali și reprezentanți ai mediului de afaceri național. De la speakerii MBW 2020 participanții vor afla despre impactul megatrendurilor asupra lanțurilor valorice globale și investițiilor străine directe, dar și despre modul în care Moldova poate depăși așteptările investitorilor, oferind acces la o piață de peste 1 miliard de potențiali consumatori.



Totodată, platforma forumului va fi locul unde-și vor prezenta profilul investițional și oferta de parteneriat companii din domeniile TIC, BPO, electronică, fashion și sectorul agroalimentar. Tot în cadrul evenimentului, super-brandurile „Made in Moldova” vor împărtăși experiența ascensiunii lor pe plan global, servind drept sursă de inspirație pentru alți antreprenori.



Pentru a studia detaliat programul evenimentului accesați Agenda Moldova Business Week, iar pentru alte informații și înregistrare accesați platforma MBW.md.