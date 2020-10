Primăria municipiului Chişinău informează că ruta de troleibuz nr. 36, „or. Chișinău - or. Ialoveni", va fi prelungită cu 3 km, până la ieșirea din orașul Ialoveni, direcția spre satul Piatra Albă.



Decizia despre extinderea liniei de troleibuz a fost luată în urma unei colaborări dintre Primăria municipiului Chișinău și Primăria orașului Ialoveni, pentru soluționarea problemei asigurării cu transport a călătorilor din localitatea suburbană.



Ruta de troleibuz nr. 36 va avea următorul itinerar:



Tur: În raza urbei: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Vasile Alecsandri, șos. Hâncești, în raza or. Ialoveni: str. Alexandru cel Bun (sensul giratoriu); sectorul BTA16 (stația terminus).



Retur: în raza or. Ialoveni: Sectorul BTA16 (stația terminus); str. Alexandru cel Bun (sensul giratoriu), în raza urbei: șos. Hâncești, str. Miorița, str. Gheorghe Asachi, str. Pan Halippa, str. Ismail, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt.



Ruta nr. 36 este prima linie de transport electric care face legătura dintre capitală și o localitate din afara municipiului Chișinău.



Prezent la eveniment, edilul Ion Ceban a precizat că în decursul a zece zile, cele cinci troleibuze de pe ruta nr. 36 vor ajunge până la ieșirea din orașul Ialoveni.



„Am evaluat soluția tehnică despre cum putem rezolva problema apărută. Astfel, s-a decis prelungirea cu șapte minute a timpului de așteptare, deoarece pe rută rămân aceleași cinci unități existente. Totodată, împreună cu Primăria Ialoveni căutăm posibilități de suplinire a numărului de troleibuze pe această linie, pentru că 70% din locuitorii de aici lucrează în capitală, iar oamenii trebuie să beneficieze de servicii calitative de transport", a declarat Ion Ceban.



De asemenea, pentru securitatea participanților la trafic, dar și a pietonilor, Primăria Ialoveni a instalat trei semafoare de ultimă generație în zona stației terminus, a aplicat marcaj rutier, inclusiv treceri pietonale. Mai mult, administrația publică locală urmează să amenajeze noi stații de așteptare, dar și stația terminus, pentru angajații Î. M. „Regia Transport Electric Chișinău”.