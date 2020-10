La sediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a fost desfășurată conferință de presă susținută de ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene din Republica Moldova, Oleg Țulea, și președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, cu tema „Alegerile prezidențiale – votul în străinătate”.



În cadrul evenimentului au intervenit ambasadorii Republicii Moldova din Roma, Madrid, Dublin, Moscova, Paris, Berlin și Londra cu informații despre situația organizatorică din țările de reședință. Concomitent, ministerul a elaborat o informație de sinteză privind condițiile de votare în toate cele 139 de secții constituite peste hotare. Acesta poate fi accesat la secțiunea „Alegeri prezidențiale 2020”.



Oleg Țulea, ministru:



„Stimați jurnaliști și reprezentanți ai mass-media, vă salutăm în incinta Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Suntem foarte bucuroși de prezența în număr mare a jurnaliștilor atât din țară, cât și de peste hotare. Mulțumim pentru interesul manifestat. În ultima lună, MAEIE a acreditat 21 de instituții media internaționale și un număr de 56 de jurnaliști din 8 țări, interesați de desfășurarea procesului electoral în Republica Moldova.



Este a doua conferință de presă, pe care o organizăm în comun cu reprezentanții Comisiei Electorale Centrale. Din acest motiv, cred că este important, la ultima sută de metri, practic când procesul organizatoric este finalizat, să facem totalurile și să venim cu acest mesaj important consolidat din partea ambelor instituții. Ne dorim să oferim tuturor cetățenilor Republicii Moldova cele mai bune condiții pentru ca ei să-și poată exercita dreptul la vot și, cel mai important, în condiții de maximă siguranță pentru sănătate. De aceea, în toată această perioadă de pregătire, am acordat o atenție sporită procesului de desfășurare a scrutinului electoral în străinătate, am intervenit ori de câte ori a fost necesar pentru a informa, pentru a raporta CEC privitor la toate aspectele ce vizează buna organizare a acestui proces. Inclusiv, m-aș referi la asigurarea condițiilor de siguranță pentru cetățenii care vor veni în secțiile de votare să voteze pe 1 noiembrie. Amintesc că, informația pe care am furnizat-o și la conferința precedentă: prin intermediul misiunilor noastre diplomatice, am solicitat acordul statelor, acolo unde CEC a decis deschiderea secțiilor de votare, privitor la înființarea acestor secții. Inclusiv, am solicitat clarificări care vizau restricțiile ce au sunt impuse și, practic, am fost martori când aceste restricții impuse de către mai multe state au devenit tot mai complexe. Drept rezultat, eu mă bucur să anunț că toate statele au reacționat pozitiv și au agreat deschiderea secțiilor de votare: 139 la număr, așa cum a fost stipulat și în decizia CEC. În paralel, fiind evident cu siguranță că am fost solicitați, rugați și impuși să respectăm normele sanitare care sunt impuse de către aceste state.



Cu acest prilej vreau să transmit, inclusiv și mulțumiri în primul rând autorităților statelor care au demonstrat această maximă deschidere față de solicitările noastre și vreau să felicit și colegii mei diplomați din cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova pentru rezultatul bun al acestui exercițiu important pentru întreaga țară.



La fel, în această perioadă, misiunile noastre diplomatice au identificat locațiile celor 139 de secții de votare. În primul rând, identificând spații care întrunesc condițiile necesare pentru desfășurarea scrutinului, care să asigure siguranță atât pentru personalul birourilor electorale, cât și pentru cetățenii care urmează să vină pe 01 noiembrie să-și exprime opțiunile de vot. Urmărind aplicarea prevederilor actuale ale Codului electoral, MAEIE a delegat președinți în componența majorității birourilor electorale din rândul personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, totodată, am delegat un număr de doar 4 diplomați din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, dintre care 1 persoană a fost deplasată în Franța și 3 în România.



De asemenea, este important să vă informez că, în premieră 27 președinți de birouri sunt desemnați din rândul cetățenilor Republicii Moldova, care au reședință temporară sau permanentă în străinătate: 10 în Italia, 8 Rusia, 3 Marea Britanie, 2 SUA, 2 Canada, și câte 1 în Irlanda, și Germania. Conform practicii scrutinelor anterioare, diaspora este implicată masiv în componența birourilor electorale ale secțiilor de votare. Cu această ocazie, vrem să transmitem mulțumiri și aprecieri pentru tot efortul și suportul care este acordat de către comunitățile noastre din străinătate.



Vreau să anunț că, la această etapă, toate valizele cu rechizitoriu electoral, buletinele de vot au ajuns în siguranță la toate secțiile de votare pe care le deschidem. Urmărim și monitorizăm constant evoluțiile legate de situația epidemiologică din fiecare stat, inclusiv riscurile care pot să apară pe ultima sută de metri și informăm CEC despre aceste riscuri, pentru a lua o decizia referitoare la desfășurarea alegerilor pentru data de 1 noiembrie.



După cuvântul meu introductiv, îi voi oferi cuvântul domnului președinte Dorin Cimil, ulterior am considerat că este important să auziți și un mesaj direct venit din partea câtorva șefi ai misiunilor noastre diplomatice, pentru a auzi informația cea mai actuală vizavi de organizarea procesului de vot pentru 01 noiembrie. De altfel, avem pregătit și am compilat un material informativ cu situația pe fiecare țară. Acest material va fi distribuit tuturor celor interesați, în format digital, dar vom publica acest material atât pe paginile web, cât și pe paginile de Facebook ale misiunilor diplomatice. Important este să menționez faptul că, în aceste ultime două zile de până la scrutin, ministerul și misiunile noastre diplomatice vor fi angajate într-un exercițiu foarte complex de comunicare, noi lansând deja instrucțiunea în acest sens, inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare, mesaje video transmise de către șefii misiunilor, pentru că dorim la maxim să folosim aceste ultime ore ca să informăm cetățenii Republicii Moldova despre condițiile care vor trebui să fie respectate atunci când vor veni la urnele de vot pe 1 noiembrie.



La această etapă, mă opresc, oferindu-i cuvântul domnului Dorin Cimil, ulterior o să-i ofer posibilitatea domnului Daniel Vodă, conform agendei conferinței de presă, să urmăm punct cu punct ce a fost prestabilit.