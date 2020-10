Ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, participă la ce-a de-a VI-a ediție a Forumului internațional de investiții „Invest Găgăuzia 2020”, care se desfășoară în perioada 23-24 octombrie, la Comrat. Evenimentul reprezintă o platformă eficientă de interacțiune între autoritățile din autonomia găgăuză și mediul de afaceri, unde sunt prezentate oportunitățile investiționale din UTA Găgăuzia și Republica Moldova.



În cadrul primului panel de discuții - Stimulente de creștere economică pentru UTA Găgăuzia, ministrul Railean a vorbit despre măsurile de suport adoptate de Guvern pentru a sprijini mediul de afaceri în contextul crizei pandemice COVID-19.



Ministrul a menționat că economia Republicii Moldova suferă nu doar din cauza factorilor interni, ci și din cauza perturbării activității economice la nivel regional, criza pandemică lovind puternic în economia națională în al doilea trimestru al anului 2020 estimându-se cel mai profund declin economic din ultimii 20 de ani, produsul intern brut scăzând cu 14% față de al doilea trimestru al anului 2019.



„Prioritatea Guvernului și a Ministerului Economiei și Infrastructurii este de a identifica cele mai bune măsuri pentru a oferi sprijin mediului de afaceri din țară. În contextul situației epidemiologice, au fost elaborate și promovate o serie de reglementări normative pentru a reduce impactul asupra afacerilor, inclusiv pentru IMM-uri, cum ar fi amânarea cu 3 luni a impozitului pe venit derivat din activitatea antreprenorială, pentru sectorul HoReCa, impozitul pe TVA a fost redus de la 20% la 15%, până la 1 iunie 2020 a fost introdus un moratoriu asupra tuturor controalelor de stat. De asemenea, pentru a stimula industrializarea regiunilor țării, ne propunem să creăm și să dezvoltăm 18 platforme industriale multifuncționale, care vor spori creșterea competitivității, productivității, ocupării forței de muncă în sectorul industrial”, a punctat Sergiu Railean.



Mai mult, ministrul Railean susține că MEI împreună cu asociațiile de afaceri, partenerii de dezvoltare și experții economici se află în proces de elaborare a unui program privind măsurile economice post-COVID-19 pentru 2020-2021, pentru a asigura redresarea economiei moldovenești.



Pentru a identifica noi rezerve de creștere a activității economice și comerciale pentru producătorii de bunuri și furnizorii de servicii din Republica Moldova, precum și pentru a facilita interacțiunea la distanță între Guvern, comunitatea de afaceri și consumatori, MEI a aprobat o foaie de parcurs, care are drept scop stimularea procesului de digitalizare a economiei naționale și a dezvoltării comerțului electronic.



La capitolul investiții, Sergiu Railean a spus că investițiile străine sunt esențiale pentru creștere, competitivitate, ocuparea forței de muncă și inovare.



„Sper că, în pofida crizei mondiale, Republica Moldova va rămâne o destinație atractivă pentru investiții, ca urmare a reformelor și politicilor guvernamentale puse în aplicare în ultimii ani în diferite sectoare ale economiei naționale. Atragerea investițiilor străine directe a fost și rămâne o prioritate a Guvernului, deoarece acestea are un rol cheie în accelerarea economiei, dezvoltării regionale, transferului de tehnologie și know-how. Este important ca acum investitorii din Republica Moldova să se simtă liberi în investițiile pe care le fac” a precizat ministrul.



Pentru a asigura condiții atractive pentru potențialii investitori, Republica Moldova dispune de șapte Zone Economice Libere, 10 Parcuri Industriale, Portul Internațional Liber Giurgiulești, 18 Platforme Industriale Multifuncționale care vor fi construite la nivel de țară. De asemenea, Republica Moldova are unul dintre cele mai competitive sisteme fiscale din regiune, facilități și stimulente acordate rezidenților parcurilor IT.