În perioada 20-21 octombrie, s-a desfășurat cea de-a VII-a Reuniune a Comitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană reunit în Configurația Comerț (ACTC). Evenimentul a avut loc în regim de videoconferință, delegația țării noastre fiind condusă de secretarul de stat, Iuliana Drăgălin, iar cea europeană de Marco Düerkop, șef adjunct al Unității responsabile de Europa și vecinătatea Estică din cadrul Comisiei Europene.



În cadrul reuniunilor anuale ale Comitetului de Asociere în configurație comerț sunt abordate cele mai importante progrese, precum şi provocări în implementarea componentei DCFTA din cadrul Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Sesiunea din acest an a inclus subiecte ce vizează principalele realizări în implementarea angajamentelor ce derivă din Acordul de Asociere pe dimensiunea comerțului exterior, achizițiilor publice, infrastructurii calității, proprietății intelectuale, aspecte energetice, comerțul cu servicii, precum și concurența.



Secretarul de stat, Iuliana Drăgălin, a menționat că cea de-a VII-a Reuniune reprezintă un bun prilej pentru a face un bilanț al implementării angajamentelor asumate în cadrul Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). În context, Iuliana Drăgălin a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul continuu și buna cooperare în implementarea DCFTA, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.



„Uniunea Europeană rămâne cel mai important partener economic al Republicii Moldova, cu peste 60% din exporturile moldovenești orientate către piața europeană și aproape 50% din importurile de origine UE. În acest an am reușit să actualizăm Anexa XV din Acordul de asociere, care a permis creșterea cotelor tarifare pentru produse precum struguri de masă, prune și cireșe. Rezultatele obținute până în prezent sunt încurajatoare, deși în unele domenii s-au înregistrat progrese limitate, rămânem ferm dedicați la implementarea Acordului de Asociere”, a punctat secretarul de stat.



Referitor la comerțul cu bunuri, au fost evidențiate progresele privind evoluția comerțului bilateral cu bunuri industriale și bunuri agricole, implementarea mecanismului anti-eludare. Totodată, s-a menționat despre impactul implementării DCFTA timp de 6 ani și beneficiile oferite de aceasta țării noastre.



Totodată, menționăm că din partea Republicii Moldova au participat reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Băncii Naționale a Moldovei, Consiliului Concurenței, Serviciului Vamal, Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, iar din partea Comisiei Europene au participat specialiști în domeniul comerțului, relațiilor internaționale, precum și reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.