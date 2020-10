În contextul celei de-a VI-a ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, astăzi la Bălți se desfășoară Forumul de afaceri cu genericul „Doing Business in North Moldova”. Evenimentul are ca scop promovarea Regiunii de Dezvoltare Nord și încurajarea actorilor regionali în crearea parteneriatelor. Totodată, forumul promovează potențialul economic și investițional al RDN, producătorii și produselor locale, facilitarea creării parteneriatelor de dezvoltare între localități și oameni de afaceri.



Ministrul Ion Perju a adresat participanților un mesaj on-line, subliniind că Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord au devenit o tradiție ce contribuie la stabilirea conexiunilor de colaborare cu parteneri din Cehia, Letonia, România, Polonia și alte state din Uniunea Europeană.



„Desfășurarea unor asemenea evenimente este esențială pentru dezvoltarea economică la nivel regional. Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova are un potențial economic diversificat, iar cartea de vizită a regiunii este zona economică de liber schimb. Investitorii ar putea deschide noi afaceri în domeniul tehnologiilor informaționale, proiectări, dar și în domeniul turismului. Mai multe investiții în zona de nord a țării, pe care ni le dorim, înseamnă dezvoltarea sectorului privat și creșterea nivelului de trai. Doar în colaborare cu partenerii de dezvoltare, autoritățile și mediul de afaceri, putem obține rezultate palpabile”, a menționat oficialul.



Totodată, ministrul a vorbit despre concursul de proiecte din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, lansat în luna august curent, unde s-a pus accentul pe valorificarea infrastructurilor de afaceri, dezvoltarea mediului antreprenorial, dar și pe sporirea atractivității turistice.



„Acțiunile politicii de dezvoltare regională sunt orientate pe proiecte de infrastructură ce vor contribui la amplificarea valorii adăugate, inclusiv la dezvoltarea și modernizarea infrastructurilor de sprijin a afacerilor, susținerea micului business, care creează locuri de muncă și asigură creșterea economică. Politica de dezvoltare regională este prioritară pentru Guvernul țării noastre, iar MADRM asigură eficiență în realizarea obiectivelor în conformitate cu normele și practicile UE. Totodată, MADRM își intensifică eforturile pentru asigurarea dezvoltării echilibrate în regiuni și integrează principiile de competitivitate teritorială”, a precizat ministrul Ion Perju.



La Forumul de afaceri participă reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, ai instituțiilor și organizațiilor naționale și internaționale, parteneri de dezvoltare și exponenți ai întreprinderilor autohtone și de peste hotare.



Potrivit Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, evenimentul economic este organizat de ADR Nord, sub egida MADRM și a Organizației neguvernamentală People in Need Moldova, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Letonia, GIZ Moldova, Camera de Comerț și Industrie a RM, Agenția de Investiții a RM, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (România), Asociația Obștească „Forumul Rural din Letonia” și Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”. Forumul de afaceri „Doing Business in North Moldova” este sprijinit financiar prin intermediul Proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat în parteneriat cu People in Need Moldova și AO „Pro Cooperare Regională”, precum și al Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de GIZ Moldova.