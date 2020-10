19 antreprenori au obținut asistență financiară pentru procurarea de bunuri și servicii în valoare de până la 15.000 dolari fiecare și vor lansa sau dezvolta afaceri pe ambele maluri ale Nistrului. Antreprenorii au fost selectați din rândul celor 170 de participanți la concursul organizat de proiectul „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), finanțat de Suedia și implementat de PNUD.



Pe lângă sprijinul financiar nerambursabil, pe parcursul următoarelor 15 luni antreprenorii vor mai beneficia de consiliere și mentorat pentru dezvoltarea afacerilor. Asistența oferită de Suedia și PNUD va ajuta întreprinzătorii de pe ambele maluri ale Nistrului să depășească criza provocată de pandemia COVID-19, să-și adapteze modelul de afaceri noilor realități și să creeze circa 60 de locuri de muncă.



„Programele de asistență ale Suediei în Republica Moldova acoperă toate regiunile țării, inclusiv regiunea transnistreană, prin inițiative de promovare a măsurilor de consolidare a încrederii și a creșterii incluzive. În toate intervențiile de dezvoltare, Suedia este un promotor continuu al reformelor în domenii care sporesc participarea și abilitarea femeilor și suntem deosebit de bucuroși să vedem că printre antreprenorii desemnați astăzi sunt 14 femei. Or, antreprenorialul femeilor a fost recunoscut în ultimul deceniu ca o sursă importantă neexploatată de creștere economică”, a declarat Anna Lyberg, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, în cadrul evenimentului online de decernare a certificatelor de grant, desfășurat pe 20 octombrie 2020.



Proiectele câștigătoare sunt diverse și prevăd, printre altele, fabricarea siropurilor din fructe, pomușoare și plante medicinale, confecționarea obiectelor din lemn și fier forjat, fabricarea brânzeturilor artizanale, a hăinuțelor pentru copii, a produselor cosmetice organice, producerea pâinii și a produselor de panificație după o metodă inovativă, creșterea legumelor ecologice și a culturilor bacifere etc. De asemenea, va fi creată o pensiune turistică, o agenție de consultanță în educație și un centru de deservire tehnică a mașinilor electrice.



Marina Tabuncic din satul Ustia, raionul Dubăsari, este unul dintre cei 19 câștigători ai concursului și susține că asistența oferită o va ajuta mult la dezvoltarea afacerii sale, mai ales în condițiile crizei pandemice: „Ne-am propus să lansăm o linie de producere a hainelor pentru copii, din bumbac organic, care nu afectează pielea bebelușilor. Această idee a apărut deoarece hainele pentru copii sunt la mare căutare pe piață. Ne propunem să deschidem cinci magazine pe teritoriul Moldovei, să creștem vânzările prin intermediul magazinului online al companiei și să vindem produsele noastre pe piața externă”.



Prezentă la ceremonia online de decernare a certificatelor de grant, Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova, a declarat: „Criza de sănătate publică are un impact negativ la nivel socio-economic, cauzând pierderi ale veniturilor gospodăriilor și afacerilor. Iată de ce este esențial să susținem ÎMM-urile, un sector extrem de afectat de COVID-19, care oferă locuri de muncă tinerilor și grupurilor vulnerabile și care va asigura o dezvoltare locală durabilă. Evenimentul de astăzi are o importanță deosebită - celebrăm spiritul antreprenorial al 19 femei și bărbați de pe ambele maluri ale râului Nistru, care au luat o decizie îndrăzneață de a-și lansa pe timp de pandemie propria afacere, sunt pasionați de ideile lor și sunt dedicați pentru a le pune în practică.”



Susținerea inițiativelor antreprenoriale pentru crearea și dezvoltarea întreprinderilor de pe ambele maluri ale Nistrului este una dintre componentele de bază ale proiectului „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade). Pe lângă aceasta, proiectul oferă asistență pentru crearea unor legături comerciale pe termen lung între antreprenorii de pe ambele maluri ale Nistrului, stimulează și promovează exporturile de mărfuri și servicii din regiune, prin accesarea oportunităților oferite de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Proiectul AdTrade este implementat de PNUD în perioada 2019-2022, cu asistența financiară a Suediei, se arată într-un comunicat.