Ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, a avut vineri o întâlnire de lucru cu primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, managerul de proiect al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Thomas Förch, și administratorul Moldova IT Park, Natalia Donțu. Scopul reuniunii a fost coordonarea acțiunilor comune ale autorităților la nivel de Guvern și Primăria municipiului Chișinău și identificarea pașilor comuni pentru a consolida competitivitatea sectorului IT.



Sergiu Railean a menționat că, în doar trei ani industria IT a reușit să schimbe structura exporturilor Republicii Moldova, devansând sectoarele economice tradiționale, să reducă exodul tinerilor din țară prin salarii competitive și locuri de muncă atractive.





„Fără îndoială industria IT are un rol indispensabil în dezvoltarea socială și economică a țării. Acordăm o atenție maximă politicilor de dezvoltare a sectorului TIC, începând cu infrastructura de comunicații electronice performantă, până la programe legate de dezvoltarea ecosistemului pentru afaceri IT”, a adăugat Sergiu Railean.



Ministrul Railean a subliniat că, în acest sens, municipiul Chișinău este casa industriei IT din țară, aici fiind concentrate majoritatea companiilor IT.



„Desigur, vom susține proliferarea industriilor inovatoare pe întreg teritoriul țării noastre, dar să nu uităm să oferim condițiile necesare pentru aceste companii acolo unde acestea sunt localizate. Competiția între diverse orașe și state pentru această comunitate creativă și bine salarizată este acerbă. Cerințele și așteptările inginerilor din acest domeniu, sunt și ele înalte. Nu doar salariile atrag și rețin această forță de muncă valoroasă, dar și nivelul de competitivitate al companiei, calitatea vieții și a infrastructurii de care beneficiază, posibilitățile de odihnă și relaxare ale orașului de reședință”, a adăugat Sergiu Railean.



Ministrul a mai spus că își dorește un dialog continuu și acțiuni comune cu autoritățile publice municipale pentru a răspunde așteptărilor comunității IT.



La rândul său, primarul general al Chișinăului și-a împărtășit propria viziune privind beneficiile prezenței în capitală a unei comunități importante de companii IT și investitori străini în acest domeniu.



„Faptul că industriile inovatoare și marii investitori din diverse domenii aleg Chișinăul ne avantajează enorm. Domeniile înalt tehnologizate au un impact pozitiv și asupra altor sectoare, transformă capitala într-un oraș inteligent, cu soluții digitale în diverse domenii: utilități, iluminare stradală, transport public, parcări și alte elemente de infrastructură urbană. Mai mult ca atât, vrem să beneficiem la maxim de această perspectivă pentru a implementa cât mai multe soluții inovatoare în gestionarea treburilor capitalei, a serviciilor acordate populației la distanță, eficientizarea administrării publice prin soluții digitale, educație la distanță etc”, a declarat Ion Ceban.



De asemenea, primarul municipiului Chișinău a menționat că implicarea comunității de afaceri responsabile, au făcut ca pe perioada de criză pandemică să se avanseze serios cu soluții digitale pentru mai multe domenii, inclusiv în ceea ce privește soluționarea problemei monitorizării și asistenței medicale la distanță pentru pacienții infectați de COVID-19 din Chișinău.



Prezent online la această discuție, Thomas Förch, manager de proiect al GIZ, a reliefat câteva din avantajele competitive ale Republicii Moldova și ale orașului Chișinău pentru dezvoltarea sectorului IT și BPO, menționând că o abordare personalizată pentru acest sector este necesară și în continuare, iar efectele colaterale ale evoluțiilor din aceste domenii, va avea impact asupra economiei în ansamblu, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.





Menționăm că politicile publice dedicate sectorului IT, care au fost implementate pe parcursul ultimilor ani, au ajuns să dea roade remarcabile. Moldova IT Park, rețeaua de centre de excelență Tekwill, diverse platforme universitare și activități conexe realizate de actorii din domeniile conexe, au făcut ca Chișinăul, să ajungă în atenția comunității IT la nivel global, iar la ultimul eveniment pentru Europa Centrală și de Est desfășurat în Polonia, în ianuarie 2020 – „CEE Business Services Summit & Awards”, orașul Chișinău a obținut titlul de „Destinația IT emergentă a anului” – mențiune care a ajuns la destinație și a fost înmânată Primarului General cu ocazia acestei reuniuni.