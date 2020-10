În cadrul discuției, oficialii au apreciat caracterul ascendent al relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Federația Rusă, menționând că desfășurarea Forumului Economic moldo-rus, care a avut loc astăzi, a constituit o oportunitate pentru impulsionarea relațiilor comercial-economice și de parteneriat strategic dintre ambele state. De asemenea, mâine va avea loc ședința Comisiei Interguvernamentale moldo-ruse pentru cooperare comercial-economică, în cadrul căreia vor fi abordate un șir de subiecte de pe agenda bilaterală.



Premierul rus a exprimat intenția Federației Ruse de a veni cu un suport financiar nerambursabil, sub formă de ajutor umanitar pentru acoperirea parțială a prejudiciilor suportate de agricultorii din Republica Moldova, care au avut de suferit în urma secetei din acest an. În acest scop, Ministerul Finanțelor a deschis un cont trezorerial pe care vor fi acumulate mijloace financiare din partea Federației Ruse și altor parteneri externi ai Republicii Moldova.



Totodată, Mihail Mișustin a dat asigurări Premierului Ion Chicu că „Rosspotrebnadzor” va continua activitățile necesare pentru extinderea listei companiilor moldovenești cu drept de export în Federația Rusă.



A fost abordat subiectul privind evoluția negocierilor pentru contractarea creditului rus în valoare de 200 milioane de euro, bani prevăzuți în Bugetul de Stat pentru anul 2020 pentru acoperirea deficitului bugetar. Părțile au convenit ca în perioada următoare să definitiveze ultimele aspecte ale Acordului, astfel să poată fi semnat în cel mai scurt timp.



Oficialii au abordat și subiecte ce țin de domeniul transportului auto și aerian. În context, premierul Chicu a mulțumit omologului său rus pentru deblocarea transportului auto prin acordarea autorizațiilor pentru transportul internațional de mărfuri.



În contextul implementării pachetului energetic III de către Republica Moldova, oficialii au discutat subiectul datoriei „Moldova Gaz” față de ”Gazprom”. Părțile au convenit ca reprezentanții instituțiilor de resort ale Republcii Moldova și Federației Ruse, împreună cu reprezentanții „Moldova Gaz” si ”Gazprom” să identifice o soluție în această privință.



Oficialii au abordat și alte subiecte de importanță strategică moldo-rusă, conevind să continue dialogul în cadrul apropiatului summit al conducătorilor de guverne ale statelor membre ale Uniunii Economice Euroasiatice, în care Republica Moldova are statut de observator, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.