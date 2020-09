Aspecte ale activității producătorilor locali de medicamente în contextul pandemiei de COVID-19 au fost puse în discuție în cadrul unei întrevederi dintre ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, directorul general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicamentului, Eremei Priseajniuc și conducerea companiei „Balkan Pharmaceuticals”.



În cadrul unei vizite de lucru la unitatea de producere farmaceutică, Sergiu Railean a discutat despre activitatea întreprinderii în perioada pandemiei, care sunt dificultățile cu care se confruntă și cum poate interveni MEI pentru soluționarea acestora.



„În această perioadă deloc ușoară, este important să asigurăm piața locală cu toate medicamentele necesare, în special, cu produsele din spectrul de tratament anti-COVID-19. Suntem la începutul sezonului rece, când crește numărul de viroze, se acutizează bolile cronice. De aceea, trebuie să ne asigurăm că în perioada ce urmează vom fi pregătiți cu toate preparatele farmaceutice în cantitățile solicitate. Având în vedere că materia primă pentru producerea medicamentelor este importată, aș vrea să ne asigurăm de posibilele riscuri ce pot interveni din cauza eventualelor restricții de circulație legate de cel de al doilea val al pandemiei”, a afirmat ministrul Railean.



Directorul companiei, Vasile Cazacu, a menționat că în prezent „Balkan Pharmaceuticals” este singurul producător autohton de dexametazonă, preparat care este utilizat în tratamentul persoanelor infectate cu COVID-19. Potrivit directorului întreprinderii, tratamentul cu dexametazonă a bolnavilor de COVID-19 internați în spital este susținut de Uniunea Europeană și Agenția Europeană a Medicamentului, tratament prevăzut în Protocolul clinic național provizoriu.



De asemenea, compania lucrează la implementarea standardelor internaționale de bună practică în fabricație (Good Manufacturing Practice GMP) în vederea obținerii Certificatului EU GMP pentru noua unitate de producție din orașul Sângera. Totodată, directorul a precizat că, recent, întreprinderea a finalizat procesul de modernizare a complexului de producere din Chișinău, în vederea lansării unei noi unități cu funcții de cercetare și producere.



„Compania „Balkan Pharmaceuticals” urmărește lărgirea continuă a portofoliului, în vederea ocupării unei cote mai mari pe piața farmaceutică națională, dar și extinderea pe alte piețe cum ar fi piața Uniunii Europene, piața CSI și piața statelor din zona MENA (Orientul Mijlociu și Africa de Nord). Totodată, împreună cu echipa am demarat construcția unui nou complex de producție specializată exclusiv pe producerea antibioticelor”, a spus Vasile Cazacu.



La moment, compania produce peste 250 de denumiri de medicamente în diferite forme și doze, printre care produse antitumorale, antibiotice, hormonale, medicamente cu efect asupra sistemului nervos, a celui cardio-vascular, digestiv, preparate cu efect antiinflamator, analgezic etc.



„Balkan Pharmaceuticals” este o întreprindere specializată în producerea medicamentelor – forme farmaceutice solide și injectabile, care reprezintă o investiție românească în Republica Moldova. Compania este prezentă pe piaţa din Republica Moldova din 2006 și dispune de două spații de producere autorizate, unul în Chișinău și altul în or. Sângera, anunță un comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.