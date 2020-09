Începând cu 22 septembrie curent, a fost lansată testarea de screening la hepatitele virale B și C cu Teste Rapide de Diagnostic (TRD) pentru persoanele cu un nivel înalt de seroprevalență sau expuse unui risc sporit de infectare, pentru depistarea precoce a infecției cu virusul hepatic B și C.



Medicii de familie vor efectua screening-ul contingentelor, iar persoanele cu rezultat pozitiv vor fi referite la medicul gastroenterolog/hepatolog sau infecționist/hepatolog pentru investigații în scopul confirmării/infirmării diagnosticului, inițierii, monitorizării și evaluări tratamentului antiviral.



Monitorizarea testării de screening la hepatitele B și C cu TRD, la nivel teritorial, va fi efectuată de către CSP teritorial, medicul epidemiolog responsabil de supravegherea hepatitelor virale.



În acest context, la data de 23 și 25 septembrie, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică vor organiza Ateliere de instruire on-line privind testarea de screening la hepatitele virale B și C cu TRD.



La instruiri vor participa specialiștii Instituțiilor Medico-Sanitare Publice și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.