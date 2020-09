Încă puțin și vom celebra împreună cea de-a 19-a ediție a Zilei Naționale a Vinului – o sărbătoare care plasează Republica Moldova pe harta mondială a turismului vitivinicol. Din cauza situației pandemice actuale, în acest an, evenimentul se va desfășura mai mult în spațiul media, vinării și vinoteci și va fi dedicat oamenilor care muncesc zi de zi în sectorul vitivinicol. Cu această ocazie, Oficiul Național al Viei și Vinului a prezentat în cadrul unei conferințe de presă ultimele noutăți despre modul în care va fi marcată sărbătoarea, dar și activitățile care vor fi organizate pe data de 3 și 4 octombrie. Totodată, a fost anunțat și un concurs de elaborare a unui logo permanent al festivalului, care va fi lansat la ediția jubiliară din anul 2021.

În cadrul evenimentului, Oficiul Național al Viei și Vinului a lansat un spot dedicat celei de-a 19-a ediții a Zilei Naționale a Vinului, care vine să accentueze tradițiile noastre milenare în vinificație. Mesajul video este și o invitație de a celebra împreună cu prietenii și familia, indiferent unde ne aflăm, zilele în care ne vom spune „Eu deVIN sărbătoare” și vom deschide acasă un vin bun.

Mihail Machidon, secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: „Suntem unici în lume cu așa tip de sărbătoare, ceea ce ne face să ne mândrim. Nu e doar un eveniment pentru a servi vin, ci și pentru a savura acest produs minunat, dar și a ne promova pe piața atât internă, cât și externă. Luând în considerare că mai mult de 150 de mii de persoane din agricultură activează în acest domeniu, face ca această sărbătoare să aibă o conotație importantă nu doar la nivel național, dar și în fiecare familie. Credem că mesajul pe care vrem să-l aducem noi întregului mapamond va fi reiterat de fiecare întreprindere care își va deschide larg ușile atât pentru degustări, expoziții, cât și pentru cele mai bune vinuri pe care le dețin și vor fi alături cu programe culturale.”

Astfel, pentru a compensa lipsa standurilor vinificatorilor și a programului cultural tematic, în data de 3 și 4 octombrie, în centrul capitalei va fi concentrat un patrimoniu vitivinicol - o expoziție cu etichete, care arată istoria și evoluția sectorului timp de 20 de ani.

Gheorghe Arpentin, director, Oficiul Național al Viei și Vinului: „Vom păstra partea festivă a sărbătorii, iar în centrul capitalei va fi înmânat Premiul Mare al festivalului, vom oferi premii vinăriilor și oamenilor care stau în spatele industriei vitivinicole, dar și două premii speciale pentru doi jurnaliști străini, care au scris despre vinurile Moldovei peste hotare. Pentru diseminarea sărbătorii, vom organiza un webinar online de excepție cu 9 jurnaliști de peste hotare, care vor degusta patru vinuri emblematice.



Sărbătoarea Ziua Națională a Vinului va trece și peste ocean, pentru că am pregătit și un eveniment online special alături de un blogger din SUA.”

Oficiul Național al Viei și Vinului a început pregătirile pentru ediția jubiliară a Zilei Naționale a Vinului, care va avea loc în anul 2021. Instituția își propune să-i implice pe toți cei care contribuie la dezvoltarea sectorului vitivinicol din țară, pentru a oferi evenimentului o altă dinamică și o altă traiectorie de recunoaștere internațională.

Irina Bîstrițchi, director-adjunct, Oficiul Național al Viei și Vinului: „Ne dorim ca la celebrarea ediției jubiliare, a XX-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, să avem un logo specific, pentru a promova evenimentul separat sub umbrela „Wine of Moldova”. Concursul de elaborare a logo-ului va dura aproape un an, până în primăvara anului 2021 și va avea loc în colaborare cu Asociația Companiilor de Creație din Moldova (COR).”

Respectând toate măsurile de siguranță, Ziua Națională a Vinului va fi marcată și la vinăriile din țară. Vinificatorii vor primi grupuri mici de vizitatori și vor organiza pentru ei degustări de vinuri tinere, vinuri de colecție, excursii pe teritoriul cramelor dar și la podgoriile care se întind pe zeci de kilometri.

Ruxanda Lipcan, reprezentant vinărie: „Ziua Națională a Vinului este un bun prilej de a întâlni consumatorii, fanii vinului nostru, de a interacționa cu cei care ne susțin și iubesc vinul, de a le afla preferințele. Vinăria noastră participă la ZNV deja de 15 ani. De foarte multe ori am lansat produse noi cu această frumoasă ocazie. Pentru a bucura consumatorii noștri cu oferte deosebite, vom face reduceri de preț în anumite rețele de supermarkete la anumite vinuri. De asemenea, planificăm un eveniment de genul „Wine and Food Pairing” cu o cină selectă, în parteneriat cu un restaurant din capitală, unde ne vom axa pe degustarea vinurilor, premiate la concursul de profil „Mundus Vini”.”

Ivan Muntean, reprezentant vinotecă: „În zilele de 3 și 4 octombrie vom activa sub un program special, vom pregăti degustări de vinuri selecte și vom povesti istorii despre calea vinului din podgorii până în pahar. Pentru vizitatorii noștri vom oferi reduceri și prețuri promoționale la vinurile pe care le avem în vinotecă. Vreau să menționez că timp de 10 ani, am reușit să cultivăm în rândul tinerilor cultura vinului de calitate, iar acest lucru a fost posibil inclusiv datorită festivalului Zilei Naționale a Vinului.”

Oficiul Național al Viei și Vinului își propune să depună toate eforturile ca, în următorii ani, sărbătorea Ziua Națională a Vinului să fie înscrisă în patrimoniul mondial UNESCO.